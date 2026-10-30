TÜİK'in Ekim verisine göre ekonomik güven endeksi yüzde 3,9 azalışla 97,3'e geriledi

TÜİK'in Ekim verisine göre ekonomik güven endeksi yüzde 3,9 azalışla 97,3'e gerilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı ekonomik güven endeksi, Eylüldeki 101,3 değerinden yüzde 3,9 azalışla 97,3'e geriledi. Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 7,7 azalışla 84,8'e, reel kesim güven endeksi ise yüzde 1,4 azalışla 101,1'e indi.
Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 101,3 iken, Ekim ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 97,3 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında 101,3 iken, Ekim ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 97,3 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 7,7 oranında azalarak 84,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,4 oranında azalarak 101,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 109,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 112,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 83,3 değerini aldı.
Kaynak: İHA
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