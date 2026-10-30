TÜİK'in Ekim verisine göre ekonomik güven endeksi yüzde 3,9 azalışla 97,3'e geriledi

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 101,3 iken, Ekim ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 97,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında 101,3 iken, Ekim ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 97,3 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 7,7 oranında azalarak 84,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,4 oranında azalarak 101,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 109,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 112,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 83,3 değerini aldı.