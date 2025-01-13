TÜİK, Kasım 2024 Ciro Verilerini Açıkladı: Yıllık Artış Yüzde 42,4

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun kasım ayında yıllık yüzde 42,4, aylık yüzde 2,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 42,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,1, inşaat ciro endeksi yüzde 55,9, ticaret ciro endeksi yüzde 44,6, hizmet ciro endeksi ise yüzde 53,3 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, kasımda aylık yüzde 2,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ise 2024 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,3, inşaat ciro endeksi yüzde 0,9, ticaret ciro endeksi yüzde 3,1, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.