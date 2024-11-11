TÜİK: Sanayi Üretimi Yüzde 2,4 Düştü

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 2,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.

TÜİK, eylül ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı.