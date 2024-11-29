TÜİK: Türkiye Ekonomisi 2024'ün 3. Çeyreğinde Yüzde 2,1 Büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK: Türkiye Ekonomisi 2024'ün 3. Çeyreğinde Yüzde 2,1 Büyüdü

TÜİK: Türkiye Ekonomisi 2024\'ün 3. Çeyreğinde Yüzde 2,1 Büyüdü

TÜİK, Türkiye'nin 2024 yılı 3'üncü çeyrek büyüme oranının bir önceki yıla göre yüzde 2,1 arttığını duyurdu. Hanehalkı harcamaları ve iş gücü ödemelerinde de önemli artışlar gözlemlendi.

29.11.2024 11:21  Güncelleme: 11:22
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2024 yılının 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 büyüdüğünü açıkladı.

TÜİK, 2024 yılı 3'üncü çeyrek büyüme oranını açıkladı. Buna göre; gayrisafi yurt içi hasıla 2024 yılı 3'üncü çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı. Gayrisafi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde, bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak inşaat yüzde 9,2, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,2, tarım sektörü yüzde 4,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve hizmetler yüzde 1,4 arttı. Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,4, sanayi sektörü yüzde 2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 0,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini, cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53,3 artarak 11 trilyon 893 milyar 252 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılanın 3'üncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 357 milyar 989 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI HARCAMALARI YÜZDE 3,1 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,8 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,8 artarken ithalatı yüzde 9,6 azaldı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ ARTTI

İş gücü ödemeleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 76,3 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 45,7 arttı. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın 3'üncü çeyreğinde yüzde 31,9 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 36,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47,8 iken, yüzde 45,1 oldu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Türkiye Ekonomisi 2024'ün 3. Çeyreğinde Yüzde 2,1 Büyüdü - Son Dakika

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