Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 0,9, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,1 arttı. İhracat birim değer endeksi birönceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,4 artış gösterdi.

TÜİK, temmuz ayı dış ticaret endeksi istatistiklerini yayımladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,4 arttı. Yakıtlarda yüzde 0,7, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 12,8 arttı

İhracat miktar endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9, yakıtlarda yüzde 4,5 azaldı. İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,5 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,1 arttı

İthalat birim değer endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, yakıtlarda yüzde 10,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9, imalat sanayinde ise (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arış gösterdi.

İthalat miktar endeksi yüzde 10,5 azaldı

İthalat miktar endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5, yakıtlarda yüzde 4,1, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 1,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat miktar endeksi; 2024 Haziran ayında 153,4 iken 2024 Temmuz ayında yüzde 1,6 oranında azalarak 150,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Temmuz ayında 141,6 iken 2024 yılı Temmuz ayında yüzde 4,1 oranında artarak 147,4 oldu.

İthalat miktar endeksi yüzde 3,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Haziran ayında 121,9 iken 2024 Temmuz ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 117,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Temmuz ayında 143,1 iken 2024 yılı Temmuz ayında yüzde 13,2 oranında azalarak 124,2 oldu.

Dış ticaret haddi temmuz ayında 88,1 oldu

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Temmuz ayında 90 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,9 puan azalarak, 2024 yılı Temmuz ayında 88,1 oldu.