Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 0,9, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,1 arttı. İhracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,4 artış gösterdi.

10.09.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 0,9, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,1 arttı. İhracat birim değer endeksi birönceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,4 artış gösterdi.

TÜİK, temmuz ayı dış ticaret endeksi istatistiklerini yayımladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,4 arttı. Yakıtlarda yüzde 0,7, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 12,8 arttı

İhracat miktar endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9, yakıtlarda yüzde 4,5 azaldı.  İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,5 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,1 arttı

İthalat birim değer endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, yakıtlarda yüzde 10,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9, imalat sanayinde ise (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arış gösterdi.

İthalat miktar endeksi yüzde 10,5 azaldı

İthalat miktar endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5, yakıtlarda yüzde 4,1, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 1,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat miktar endeksi; 2024 Haziran ayında 153,4 iken 2024 Temmuz ayında yüzde 1,6 oranında azalarak 150,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Temmuz ayında 141,6 iken 2024 yılı Temmuz ayında yüzde 4,1 oranında artarak 147,4 oldu.

İthalat miktar endeksi yüzde 3,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Haziran ayında 121,9 iken 2024 Temmuz ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 117,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Temmuz ayında 143,1 iken 2024 yılı Temmuz ayında yüzde 13,2 oranında azalarak 124,2 oldu.

Dış ticaret haddi temmuz ayında 88,1 oldu

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Temmuz ayında 90 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,9 puan azalarak, 2024 yılı Temmuz ayında 88,1 oldu.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkutan kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkutan kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
11:07 Yeşil tülbent muamması Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:13:24. #1.13#
SON DAKİKA: Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement