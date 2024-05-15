TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı arttı, aylık azalma yaşandı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı arttı, aylık azalma yaşandı

TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı arttı, aylık azalma yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, 2024 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 2,6 artış gösterirken, aylık olarak yüzde 0,1 azaldı. Sanayi sektöründe azalma yaşanırken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise artış görüldü.

15.05.2024 12:03
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Ücretli Çalışan İstatistikleri Mart -2024" bültenine göre, ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,6 artarken, aylık ise yüzde 0,1 azaldı.

TÜİK, "Ücretli Çalışan İstatistikleri Mart -2024" bültenini yayınladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 839 bin 534 kişi iken, 2024 yılı Mart ayında 15 milyon 225 bin 128 kişi oldu.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE AZALMA, İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ise 2024 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,0 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 9,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: ANKA

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