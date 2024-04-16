Tüketici Dernekleri, Tatil Rezervasyonlarında Dolandırıcılık Riskine Karşı Uyardı

Tüketici dernekleri, yaklaşan tatil sezonu öncesinde erken rezervasyon yapmak isteyen vatandaşları, sahte internet siteleri nedeniyle yaşanabilecek dolandırıcılık riskine karşı uyardı.
Tüketiciler, tatil sezonunun yaklaşmasıyla turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleriyle karşılaşıyor.
Özellikle tüketicilerin sıkça tercih ettiği otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğraf ve isimlerinin kopyalanarak, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiği görülüyor. Bu nedenle tatil rezervasyonu yapacak tüketicilerin mağduriyet yaşamamak için bazı hususlara dikkat etmesi önem taşıyor.
Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüketicilerin indirimli tatil beklentileri üzerinden haksız kazanç elde etmek isteyen dolandırıcıların bir çok yola başvurduğunu belirterek, "'Tatil fırsatı' başlığıyla e-posta veya kısa mesaj yoluyla gelen sahte linklere karşı dikkatli olunmalı. Bu linkler üzerinden geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da tüketiciler mağduriyet yaşayabilir. Bu yolla kredi kartı ile ödeme yapılırsa kredi kartı bilgileriniz de dolandırıcıların eline geçebilir." uyarısında bulundu.
Rezervasyon yapılacak tesisle ilgili gerekli araştırmaların yapılması tavsiyesinde bulunan Koçal, "Turizm tesisinin belgeli olup olmadığı, otelin yıldız sayısı, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı, varsa otel hakkında yapılan şikayetlerin sorgulanması önem taşıyor. Bu sorgulamalar 'www.tursab.org.tr' veya 'www.kulturturizm.gov.tr' adreslerinden yapılabilir." dedi.
Koçal, erken rezervasyonlarda sözleşme yapılması ve sözleşmelerin bir suretinin talep edilmesinin mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından önem taşıdığına işaret ederek, sözleşmelerin internet üzerinden yapılması halinde, kopyasının e-posta ile talep edilebileceğini söyledi. Koçal, seyahat acentesi veya turizm tesisinin internet sitelerindeki adres, unvan ve iletişim bilgilerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edilmesini de önerdi.
"Ödenen bedelden indirim talep edebilir"
Yüz yüze veya internet üzerinden yapılan rezervasyonlarda mutlaka ön bilgilendirme ve alınacak hizmetlere dair broşür alınması gerektiğini aktaran Koçal, sözleşmelerde taahhüt edilen hizmetlerden herhangi birinin eksik verilmesi durumunda tüketicinin indirim talep etme hakkı bulunduğunu bildirdi.
Koçal, bu süreçte sorun yaşayan vatandaşların tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğini belirterek, "Tüketici, tüm belgelerde otel bilgileri 'beş yıldızlı' yazdığı halde 'dört yıldızlı' bir otelde konaklama yapılıyorsa ya da yıldız sayısı eksik gözüküyorsa ödenen bedelden indirim talep edebilir." dedi.
Tüketicilerin, cezai şart ödemeden turun başlama tarihinden 30 gün önce sözleşmeyi feshetme hakkı bulunduğuna dikkati çeken Koçal, fesih bildiriminin mutlaka kalıcı veri ortamında yapılması gerektiğini söyledi.
Koçal, vergi ve harç gibi resmi ödemeler düşülerek geri kalan tutarın tüketiciye ödenmesi gerektiğini aktararak, "Fesih bildiriminin paket turun başlamasına 30 günden daha az süre kala yapılması halinde, sözleşmede belirtilmek şartıyla acente belirli bir tutar veya oranda kesinti yapabilir. Bu nedenle vatandaşlarımız bir sözleşme imzalamalı ve bu sözleşmeyi iyi okumalı." diye konuştu.
"Tüketiciler karşılaştığı mağduriyeti kayıt altına almalı"
Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç da sahte rezervasyon mağduru olunmaması için konaklanacak tesisin iyi araştırılması gerektiğini belirterek, "Rezervasyon yapılacak otel hakkında daha önce konaklamış kişilerin yorumları ve tesisin fotoğrafları gözden geçirilerek fikir sahibi olunabilir." ifadesini kullandı.
Kılıç, tüketicilerin ayıplı hizmetle karşılaşması durumunda tüketici hakem heyetlerine, arabuluculuk müessesesine ve tüketici mahkemelerine başvuruda bulunabileceğini dile getirerek, bu yıl için 104 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe veya il tüketici hakem heyetlerine, 104 bin lira ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise arabuluculuk müessesesine başvurulabileceğini söyledi.
Tüketicilerin, karşılaştıkları mağduriyeti giderebilmek için ayıplı hizmetleri kayıt altına almasının önem taşıdığını bildiren Kılıç, şunları kaydetti:
"Tüketiciler rezervasyonu iptal edecekse gerekçesini açık olarak dilekçesinde belirtmeli. Dilekçe ekine kanıt olarak varsa fotoğraf, yazışmalar, sözleşme örneği, ödemenin makbuzu eklenmeli. Dilekçede, sözleşmeden dönme ve para iadesi seçimlik hakkının hangisinin tercih edildiği belirtilmeli. Tüketici, şahsen veya avukat aracılığıyla Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden hakem heyetlerine başvurabilir. Tüketici hakem heyetleri bulunmayan yerlerde ise ilgili kaymakamlıklarda bulunan irtibat personeli tarafından başvurular alınarak TÜBİS'e kaydedilmektedir."
Son Dakika › Ekonomi › Tüketici Dernekleri, Tatil Rezervasyonlarında Dolandırıcılık Riskine Karşı Uyardı - Son Dakika
Tesla'nın yeni ev enerji depolama sistemi Powerwall 3, önemli yeniliklerle birlikte geliyor. 11,5 KW gücünde sürekli bir güç çıkışına sahip olan cihaz, önceki modellere göre %130 daha fazla enerji sağlıyor. Ayrıca güneş panelleriyle tam entegre çalışabiliyor. Powerwall 3'ün fiyatı 9300 dolar olarak belirlenirken, invertersiz modelin daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Yeni nesil lityum demir fosfat pillere sahip olan cihaz, uzun bir kullanım ömrü sunuyor.
Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Eskişehir'de yaşanan kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, 2024 senesinin Türkiye'deki İç Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler için çok sıkıntılı olacağını belirtti. Çelikoğlu, yetersiz yağışlar nedeniyle üreticilerin tedirgin olduğunu ve bu durumun tüketiciye de fiyat anlamında sıkıntı yaratacağını ifade etti.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, göreve başladığı ilk gün maaş ödemesinde zorlandıklarını ve kredi çekerek maaş ödemesi yaptıklarını açıkladı. Belediyenin toplam borcu ise 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL olarak belirlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısında, 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi, değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe komisyonu ile Esnaf Komisyonuna sevk edildi.
Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi için imza kampanyası başlattı. En düşük emekli maaşının 35 bin lira olmasını ve yoksulluk sınırına çıkarılmasını talep eden sendika, imzaları TBMM'ye gönderecek.
Van Valisi Ozan Balcı, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden tekstil fabrikalarının inşaatında incelemelerde bulundu. Balcı, fabrikalar hakkında bilgi alarak istihdam konusunda önemli adımlar atıldığını ve hedeflerinin tekstilde 50 bin istihdam sağlamak olduğunu belirtti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler denetime tabi tutuldu. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, hijyen ve ürün saklama şartlarının kontrol edildiği denetimlerini sürdürdü. Vatandaşlar, herhangi bir problemle karşılaştıklarında Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, YSK'ya olan güvenin korunması ve muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yeni anayasa tartışmalarına da açık olduklarını belirtti.
Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin taslağını yayınladı. Buna göre; yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta ve kafelerde vergi artışına ilişkin bir tebliğ yayınladı. Tebliğe göre kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV yüzde 8'den yüzde 10'a, alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV ise yüzde 20'ye çıkıyor.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen IPARD III Hibe Destek Programı bilgilendirme seminerinde, çiftçilere gelir sağlamak amacıyla desteklerin verildiği belirtildi. Kaymakam Enver Yılmaz, destek alabilmek için koşullara uygun olmanın ve projelerde hassasiyet göstermenin önemine vurgu yaptı. Seminerde ayrıca TKDK iletişim uzmanı Gülay Kural, çeşitli sektörlerde desteklenen konular hakkında bilgi verdi.
Yalova'da gerçekleştirilen Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yürüyüş, tören ve konuşmaların yapıldığı etkinlikte, Yalova'nın turizm potansiyeli ve eksiklikleri üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?