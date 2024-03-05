Tüketici Fiyat Endeksi Şubatta Yüzde 4,53 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketici Fiyat Endeksi Şubatta Yüzde 4,53 Arttı

Tüketici Fiyat Endeksi Şubatta Yüzde 4,53 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 4,53 artış gösterdi. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 67,07 oldu. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, lokanta ve oteller en yüksek artışı kaydetti. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine göre ise enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki artış yüzde 4,23 olarak gerçekleşti.

05.03.2024 08:24  Güncelleme: 08:26
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Tüketici Fiyat Endeksi şubatta yüzde 4,53 artarken, yıllık bazda yüzde 67,07 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 12,76 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla, 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 125 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,96 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, şubatta aylık bazda en az yükseliş yüzde 3,57 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 72,89 ile yine aynı göstergede kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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  • Tüketici Fiyat Endeksi Şubatta Yüzde 4,53 Arttı
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 4,53 artış gösterdi. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 67,07 oldu. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, lokanta ve oteller en yüksek artışı kaydetti. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine göre ise enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki artış yüzde 4,23 olarak gerçekleşti.

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