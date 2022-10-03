Eylülde fiyatı en fazla artan "üniversite eğitimi", en çok düşen "patates ve bazı yumru bitkiler" oldu - Son Dakika
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Eylülde fiyatı en fazla artan "üniversite eğitimi", en çok düşen "patates ve bazı yumru bitkiler" oldu

03.10.2022 10:40
Eylülde fiyatı en fazla artan "üniversite eğitimi", en çok düşen "patates ve bazı yumru bitkiler" oldu

Tüketici fiyatları bazında eylülde en fazla fiyat artışı yüzde 22,7 ile üniversite eğitim giderlerinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,21 ile patates ve bazı yumru bitkilerde görüldü.

Tüketici fiyatları bazında eylülde en fazla fiyat artışı yüzde 22,7 ile üniversite eğitim giderlerinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,21 ile patates ve bazı yumru bitkilerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay üniversite eğitim giderlerindeki artışı yüzde 20,78 ile şehir gazı ve doğal gaz, yüzde 20 ile elektrik, yüzde 14,82 ile reçel, marmelat ve bal izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,71 konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 11,96 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 11,35 ile hava yolu taşımacılığı, yüzde 10,89 ile ulaştırma sigortası, yüzde 6,98 ile katı yakıtlar ve yüzde 6,96 ile su (şebeke suyu) yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,21 patates ve bazı yumru bitkilerde oldu. Bunu yüzde 15,09 ile taze balık ve deniz ürünleri, yüzde 2,46 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 2,44 ile dana eti, yüzde 2,32 ile margarin ve yüzde 2,14 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı takip etti.

Eylülde fiyatı en çok azalış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 1,34 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 1,03 ile likit hidrokarbonlar, yüzde 0,44 ile peynir ve yüzde 0,11 ile kuzu, koyun, keçi eti sıralandı.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Üniversite eğitim

22,70

Şehir gazı ve doğal gaz

20,78

Elektrik

20,00

Reçel, marmelat ve bal

14,82

Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler

14,71

Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler

11,96

Havayolu ile yolcu taşımacılığı

11,35

Ulaştırma sigortası

10,89

Katı yakıtlar

6,98

Su (şebeke suyu)

6,96

Eylülde fiyatı en fazla düşen veya en az artan seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Kuzu, koyun, keçi eti

-0,11

Peynir

-0,44

Likit hidrokarbonlar

-1,03

Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları

-1,34

Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı

-2,14

Margarin

-2,32

Dana eti

-2,44

Mücevheratlar, saat ve kol saatleri

-2,46

Taze balık ve deniz ürünleri

-15,09

Patates ve bazı yumru bitkiler

-18,21

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylülde fiyatı en fazla artan 'üniversite eğitimi', en çok düşen 'patates ve bazı yumru bitkiler' oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eylülde fiyatı en fazla artan "üniversite eğitimi", en çok düşen "patates ve bazı yumru bitkiler" oldu - Son Dakika
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