Tüketici Güven Endeksi Ağustosta Arttı

21.08.2025 10:39
TÜİK, ağustos ayında tüketici güven endeksinin %0,9 artarak 84,3 olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin ağustosta yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 oldu. Alt endekslerdeki değişim oranlarına bakıldığında; mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,6 artarak 70, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,9 azalarak 83,8, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,7 azalarak 78,4 ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 2,5 artarak 104,8 değerini aldı.

