Tüketici Güven Endeksi Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin şubat ayı verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi şubat ayında yüzde 82,1 olarak gerçekleşti.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubat ayında yüzde 82,1 oldu.

Ankete göre, tüketici güven endeksi, ocak ayında 81,0 iken şubat ayında yüzde 1,4 oranında artarak yüzde 82,1'e çıktı.