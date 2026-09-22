Tüketici güven endeksi Eylül ayında 91,9'a yükseldi, artış yüzde 1,3 oldu

Tüketici güven endeksi Eylül ayında 91,9'a yükseldi, artış yüzde 1,3 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK ve TCMB iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinden hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül'de yüzde 1,3 artışla 91,9 değerine ulaştı. Endeks, Ağustos ayında 90,8 düzeyindeydi.
Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 90,8 iken Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 91,9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 90,8 iken Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 91,9 oldu.
Kaynak: İHA
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