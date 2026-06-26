Tüketici Güven Endeksi Haziranda Yükseldi - Son Dakika
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Tüketici Güven Endeksi Haziranda Yükseldi

26.06.2026 17:53
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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin güven endeksinin haziranda 49,5 olduğunu açıkladı.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda yukarı yönlü revizyonla 49,5 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin haziran ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi haziranda 4,7 puan artışla 49,5'e ulaştı. Söz konusu endekse ilişkin bu ayın öncü verisi 48,9 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi mayısta 44,8 ile rekor düşük seviyede gerçekleşmişti.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda 1,9 puan artarak 47,7'ye yükseldi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 6,6 puan artışla 50,7'ye ulaştı.

Enflasyon beklentisi düştü

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 4,8'den yüzde 4,6'ya geriledi.

İran'daki savaşın başlamasından önce şubatta görülen yüzde 3,4'lük değerin üzerinde olan kısa vadeli enflasyon beklentisi, 2024'te görülen seviyelerin de belirgin şekilde üzerinde seyretti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de haziranda yüzde 3,9'dan yüzde 3,3'e indi.

Bu oranın 2024 yılında görülen yüzde 2,8 ila yüzde 3,2 aralığının hafif üzerinde olduğu görüldü.

"Tüketici güveni yükselmesine rağmen olumsuz seyrini sürdürüyor"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, benzin fiyatlarının azalmasıyla tüketici güven endeksinin mayısa kıyasla yaklaşık yüzde 10 arttığını belirtti.

İran geriliminin uzun vadeli sonuçlarına dair endişelerin hafiflemesiyle birlikte, gelecek beş yıla ilişkin iş koşulları beklentisinin keskin bir yükseliş gösterdiğine işaret eden Hsu, "Yine de tüketici güveni, İran geriliminin başlamasından önceki Şubat 2026 seviyesinin yüzde 13 ve bir yıl öncesinin ise neredeyse yüzde 20 altında kalarak olumsuz seyrini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Hsu, yaşam maliyetlerinin tüketicilerin gündemindeki yerini koruduğunu vurgulayarak, üst üste üçüncü ayda da tüketicilerin yarısından fazlasının yüksek fiyatların kişisel mali durumları üzerinde baskı oluşturduğunu belirttiğini aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Güven Endeksi Haziranda Yükseldi - Son Dakika

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