Tüketici Güven Endeksi Nisan'da Artış Gösterdi
Tüketici Güven Endeksi Nisan'da Artış Gösterdi

22.04.2026 10:57
TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi Nisan ayında %0,5 artarak 85,5'e yükseldi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak 85,5'e yükseldi.

TÜİK, nisan ayına ilişkin "Tüketici Güven Endeksi" verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, martta 85,0 iken bu ay yüzde 0,5 oranında artarak 85,5 olarak gerçekleşti.

Aynı dönem için hanenin maddi durumu endeksi, nisanda aylık yüzde 1,4 gerileyerek 72,8'den 71,8'e düştü.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, martta 85,6 iken yüzde 2,1 artarak nisanda 87,5 oldu.

Geçen ay 79,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,9 azalışla 78,3 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 102,7 iken bu ay yüzde 1,7 artarak 104,4'e yükseldi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Güven Endeksi Nisan'da Artış Gösterdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Tüketici Güven Endeksi Nisan'da Artış Gösterdi - Son Dakika
