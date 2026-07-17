Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Arttı - Son Dakika
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Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Arttı

17.07.2026 18:19
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ABD'de tüketici güven endeksi temmuzda 54,4'e çıkarak beklentileri aştı. Akaryakıt fiyatları etkili.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda 54,4'e çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin temmuz ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 4,9 puan artarak 54,4 değerine yükseldi.

Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin bu dönemde 51 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi haziranda 49,5 olarak kaydedilmişti.

Amerikalı tüketicilerin şu anki ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda aylık bazda 7,2 puan artarak 54,9'a çıktı.

Tüketicilerin gelecekteki ekonomik koşullara ilişkin öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 3,3 puan artışla 54'e yükseldi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye gerilese de yüksek kalmaya devam etti.

Mevcut seviye, İran savaşının başlamasından önce şubat ayında kaydedilen yüzde 3,4'lük seviyenin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise geçen aya kıyasla değişmeyerek yüzde 3,3 seviyesinde kaldı. Bu oran da 2024'te görülen yüzde 2,8 ile yüzde 3,2 aralığının üzerinde kalmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, akaryakıt fiyatlarında son haftalarda yaşanan gerilemenin etkisiyle tüketici güveninin üst üste ikinci ayda artarak şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Fiyatların "rahatsız edici derecede" yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi nedeniyle tüketicilerin ekonomiye ilişkin iyimserliğinin sınırlı olduğuna işaret eden Hsu, tüketici güveninin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 gerilediğini kaydetti.

Hsu, benzin fiyatlarındaki son düşüş eğiliminin yeniden tersine dönmesi halinde tüketici güvenindeki yukarı yönlü ivmenin korunmasının zor olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Arttı - Son Dakika

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