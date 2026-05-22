Tüketici Güven Endeksi Tüm Zamanların En Düşüğünde

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta aşağı yönlü revizyonla 44,8'e inerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin mayıs ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi mayısta 5 puan azalışla 44,8'e indi.

Aşağı yönlü revize edilen endeks tüm zamanların en düşük değerini kaydetti.

Söz konusu endekse ilişkin bu ayın öncü verisi 48,2 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi nisan ayında 49,8 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi mayısta 6,7 puan azalarak 45,8'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 4 puan azalışla 44,1'e düştü.

Enflasyon beklentisi yükseldi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta yüzde 4,7'den yüzde 4,8'ye çıktı.

İran'daki savaşın başlamasından önce şubat ayında görülen yüzde 3,4'lük değerin üzerinde olan kısa vadeli enflasyon beklentisi, 2024'te görülen seviyelerin de belirgin şekilde üzerinde seyretti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de mayısta yüzde 3,5'ten yüzde 3,9'a yükseldi.

Bu oranın 2024 yılında görülen yüzde 2,8 ila yüzde 3,2 aralığının üzerinde olduğu görüldü.

Yaşam maliyeti birincil endişe kaynağı olmaya devam ediyor

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, Hürmüz Boğazı'ndaki arz kesintilerinin benzin fiyatlarını artırmaya devam etmesiyle tüketici güveninin üst üste üçüncü ayda düştüğünü belirtti.

Tüketici güveninin Haziran 2022'de görülen bir önceki tarihi dip seviyenin altında seyrettiğine işaret eden Hsu, yüksek fiyatların kişisel finansal durumlarını yıprattığını dile getiren tüketicilerin oranının geçen ayki yüzde 50 seviyesinden yüzde 57'ye yükselmesinin yaşam maliyetinin birincil endişe kaynağı olmaya devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Hsu, "En kritik nokta, tüketiciler enflasyonun yükseleceğinden ve uzun vadede bile akaryakıt fiyatlarının ötesine geçerek yayılacağından endişe duyuyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.