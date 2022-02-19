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Tüketici güven endeksi yüzde 2,8 azaldı - Son Dakika

Tüketici güven endeksi yüzde 2,8 azaldı

19.02.2022 00:59
Tüketici güven endeksi yüzde 2,8 azaldı

Tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı.

Tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı; Ocak ayında 73,2 olan endeks, Şubat ayında 71,2 oldu. - İSTANBUL

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Güven Endeksi, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tüketici güven endeksi yüzde 2,8 azaldı - Son Dakika Ekonomi


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