Tüketici Güveni Artış Gösterdi, Beklentilerin Altında Kaldı - Son Dakika
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Tüketici Güveni Artış Gösterdi, Beklentilerin Altında Kaldı

30.06.2026 18:41
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ABD Tüketici Güven Endeksi haziranda petrol fiyatlarının düşmesiyle 91,2'ye yükseldi ama beklentileri aşamadı.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle haziranda 91,2 değerine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi haziranda geçen aya kıyasla 0,6 puan artarak 91,2 değerine çıktı.

Endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde 94,4 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin mayıs ayı verisi ise 93,1'den 90,6'ya aşağı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, haziranda 3 puan azalışla 116,4 değerine geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 3 puan artışla 74,4 değerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, son haftalarda düşen petrol fiyatlarının tüketicilerin enflasyon endişelerini bir miktar hafifletmesiyle tüketici güveninin haziranda hafif bir artış gösterdiğini belirtti.

Peterson, tüketicilerin mevcut iş koşullarına ilişkin değerlendirmelerinin geçen aya kıyasla biraz daha olumlu olduğunu ancak mevcut iş gücü piyasasına ilişkin algının zayıfladığını, iş bulmanın zor olduğunu düşünen tüketicilerin oranının yüzde 22,5'e yükseldiğini aktardı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Güveni Artış Gösterdi, Beklentilerin Altında Kaldı - Son Dakika

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