Tüketici Güveni Haziran Ayında Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketici Güveni Haziran Ayında Düştü

Tüketici güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında düşerek 78,3 olarak gerçekleşti. Bu veriye göre, Tüketici güveni bu yılın en düşük düzeyine geriledi. Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

20.06.2024 10:27
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(ANKARA) - Tüketici güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında düşerek 78,3 olarak gerçekleşti. Bu veriye göre, Tüketici güveni bu yılın en düşük düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı tüketici güveni endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayıs ayında 80,51 iken haziran ayında yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 oldu. Tüketici güveni bu yılın en düşük düzeyine geriledi.

Tüketici güveni ocak ayında 80,4, şubatta 79,3, martta 79,4, nisan ve mayısta 80,5 düzeyindeydi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu sorusuna verilen yanıtlara göre oluşturulan endeks değeri haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,2 düşüşle 63,8'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 4,4 azalarak 79,2'ye, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 2,8 azalarak 76,1'e, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de yüzde 1,6 azalarak 94,0'a geriledi.

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Kaynak: ANKA

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