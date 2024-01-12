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Tüketici Hakem Heyetleri 1995'ten Beri Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Tüketici Hakem Heyetleri 1995'ten Beri Faaliyetlerine Devam Ediyor

Tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynamaktadır. 2023 yılında toplam 707 bin 814 başvuru yapılan tüketici hakem heyetlerinde, en çok ayakkabı şikayeti yapıldığı görülmüştür.

Tüketici Hakem Heyetleri 1995\'ten Beri Faaliyetlerine Devam Ediyor
12.01.2024 - 08:58,
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Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan tüketici hakem heyetleri 1995 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor. Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlarken, aynı zamanda yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltıyor.

1995 yılından bugüne kadar, 28 yılda yaklaşık 17 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandı.

2023'te 3,9 milyar lira tutarında 707 bin 814 başvuru için karar verildi

Tüketici hakem heyetlerine 2023 yılında toplam 727 bin 630 adet başvuru yapılırken, bunlardan 707 bin 814'ine ilişkin karar verildi. Tüketici hakem heyetlerince 2023 yılında karar verilen başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 3,9 milyar lira oldu.

Yaygın olarak elektronik başvuru kullanıldı

Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunurken, Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketiciler elektronik ortamda başvurularını kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine ulaştırabiliyor. Bu kapsamda 2023 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 66'sı (477 bin 327 adet başvuru) e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiş, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi.

En çok ayakkabı şikayet edildi

2023 yılında yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında, en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 12,5'i (90 bin 918 adet başvuru) ayakkabıya ilişkin olarak gerçekleşti.

Bu şikayet konusunu yüzde 5,29 ile cep telefonu (38 bin 521), ve yüzde 5,26 ile kredi kartı üyelik ücretleri (38 bin 252) başvuruları izledi.

Diğer şikayet konuları ise, yüzde 4,55 ile kıyafet (33 bin 93), yüzde 4,35 ile internet abonelikleri (31 bin 629), yüzde 3,98 ile mobilya (28 bin 952) ve yüzde 2,61 ile GSM aboneliği (18 bin 991) oldu.

Sektörel bazda ise yüzde 58,59 ile en çok perakende ticaret sektörüne (426 bin 347) ilişkin başvuru yapıldı. Bunu yüzde 10,69 ile abonelik hizmetleri sektörü (77 bin 780) ve yüzde 10,31 ile finansal hizmetler sektörüne (75 bin 22) yönelik yönelik başvurular izledi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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