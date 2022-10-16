Tüketiciler Konfederasyonu kuruldu - Son Dakika
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Tüketiciler Konfederasyonu kuruldu

16.10.2022 10:03
Tüketiciler Konfederasyonu kuruldu

Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, Türkiye'nin en büyük tüketici konfederasyonunun kurulduğunu belirterek, "20 Ocak 2020'de başlayan bu yolculuk, ötekileştirmeyen, kamplaşmayan ve ortak paydada buluşan dayanışmayı ortaya çıkardı.

Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, Türkiye'nin en büyük tüketici konfederasyonunun kurulduğunu belirterek, "20 Ocak 2020'de başlayan bu yolculuk, ötekileştirmeyen, kamplaşmayan ve ortak paydada buluşan dayanışmayı ortaya çıkardı. Üç yıldır ilmek ilmek dokunan çabayla Türkiye'de bir ilk gerçekleşti" dedi.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu (TÜÇEDEF), Tüketici Haklarının Korunması ve Rekabet Hukuku Federasyonu (TÜRFED) ile Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) üyelerinden oluşan 58 kurucunun başvurusu ile Tüketiciler Konfederasyonu kuruldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, "Ülkemizin tüketici ve insan hakları mücadelesine, farklı sosyal grupların örgütlenmeleri olarak, yıllardır emek veren dört federasyon, toplumda yaygınlaştırılmak istenen kutuplaşma, kamplaşma, ötekileştirme politikasına itirazla, ortak paydanın insan ve ülke olduğunu kabul ederek, işbirliği ve dayanışma sürecini geliştirmeye başladılar. 20 Ocak 2020'de başlayan bu yolculuk, ötekileştirmeyen, kamplaşmayan ve ortak paydada buluşan dayanışmayı ortaya çıkardı. Üç yıldır ilmek ilmek dokunan çabayla Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Gelişen ve büyüyen birliktelik ile bugün Türkiye'nin en büyük tüketici konfederasyonu olarak yolculuğunu devam ettiriyor. Eşit paydaş anlayışı ve uzlaşma kültürü ekseninde bina edilen tüketicilerin en büyük çatı örgütü, ülkemizin 135 noktasındaki örgütlülüğü ve mücadele tarihinin zengin deneyimlerinin ışığında; ulusal ve uluslararası zeminlerde, ülkemiz tüketicisinin sesi ve temsilcisi sıfatıyla ortaya koyacağı yeni mücadele alanlarıyla yarının, dünden daha iyi ve güzel olması için çalışmalarını sürdürecektir" diye konuştu. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Tüketici Hakları Derneği, Bozüyük, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketiciler Konfederasyonu kuruldu - Son Dakika

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