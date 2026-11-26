Tüketicilerin yüzde 62'si daha iyi müşteri deneyimi sunan markaları, fiyatları daha yüksek olsa da tercih ederken, şirketlerin yüzde 55'i son üç yılda müşteri deneyimine ayırdığı bütçeyi artırdı.

Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği (MDYD), Deloitte ve PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle hazırlanan "Müşteri Deneyimi Yönetimi 2026 Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, müşteri deneyimi yüzde 30 iyileşen bir markanın fiyatı yüzde 15 artsa bile tüketicilerin yüzde 48'i alışveriş yapmayı sürdürüyor veya harcamalarını artırıyor.

Tüketicilerin yüzde 62'si daha iyi müşteri deneyimi sunan markaları, fiyatları daha yüksek olsa da tercih ederken, şirketlerin yüzde 55'i son üç yılda müşteri deneyimine ayırdığı bütçeyi yükseltti.

Müşteri deneyimi bütçelerini artıran şirketlerin oranı yüzde 55'e ulaşırken, dış kaynaklardan teknoloji desteği alan şirketlerin oranı bir yılda yüzde 45'ten yüzde 59'a yükseldi.

Müşteri deneyimine ayrılan kaynakların toplam kurum bütçesi içindeki payı ise ortalama yüzde 6,2 oldu.

Araştırma, müşteri deneyiminin yalnızca müşteri hizmetleri ekiplerinin sorumluluğunda yürütülen bir faaliyet olmaktan çıkarak üst yönetim seviyesinde ele alınan stratejik bir yatırım alanına dönüştüğünü ortaya koydu.

2027'ye kadar müşteri verilerinin yüzde 85'i yapay zeka destekli etkileşimlerden oluşması bekleniyor

Araştırmada yer verilen küresel öngörülere göre, 2027'ye kadar müşteri verilerinin yüzde 85'inin yapay zeka destekli veya otomatikleştirilmiş etkileşimlerden oluşması beklenirken, tüketicilerin konuşma tabanlı arayüzlere yönelmesiyle mobil uygulama kullanımının yüzde 25 azalacağı öngörülüyor.

Yapay zeka kaynaklı internet sitesi ziyaretlerinin ise 2028 itibarıyla geleneksel organik aramaları geride bırakması bekleniyor.

Yapay zeka yatırımlarının hız kazanmasıyla küresel çağrı merkezi istihdamı 2009'dan bu yana ilk kez daralma eğilimine girerken, sektör insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı yeni bir modele yöneliyor.

Yapay zeka yatırımlarının yüzde 93'ü teknolojiye, yüzde 7'si ise insan kaynağına yapılırken, insan ve yapay zeka etkileşimini yeniden tasarlayan kurumların yatırımlarından beklenen getiriyi aşma ihtimali iki kat artıyor.

Yapay zekanın mevcut süreçlere dahil edilmesi verimliliği yüzde 5 artırıyor

Yapay zekanın mevcut süreçlere dahil edilmesi verimliliği yüzde 5 artırırken, iş akışlarının ve eğitim süreçlerinin insan ve yapay zeka işbirliğine göre yeniden tasarlanması durumunda bu oran yüzde 30'a kadar yükseliyor.

Araştırmaya göre, müşteri deneyimi ekosisteminde çalışanların sayısı 197 bin 519'a ulaşırken, çalışanların yüzde 70'ini kadınlar oluşturdu. Sektörde çalışanların yaş ortalaması 29 olarak belirlendi.

Şirketlerin yüzde 37'si yabancı dilde hizmet verirken, yaklaşık 16 bin müşteri temsilcisi başta İngilizce, Arapça ve Almanca olmak üzere farklı dillerde görev yapıyor.

Müşteri iletişim merkezi istihdamında bankacılık ve finans sektörü yüzde 21'lik payla ilk sırada yer alırken, bu sektörü yüzde 15'le telekomünikasyon ve yüzde 10'la kamu hizmetleri izledi.

Geçen yıla göre en hızlı büyüme gösteren alan ise 2 puanlık artışla tüketici ürünleri sektörü oldu.

Araştırmada yer verilen küresel verilere göre, tüketicilerin yüzde 73'ü sadakat programlarında kişiselleştirilmiş deneyim ve ödülleri önemli bulurken, mevcut programların bu beklentiyi karşıladığını düşünenlerin oranı yüzde 60'ta kaldı.

Tüketicilerin dörtte üçü markaların kendi ürün ve hizmetlerinin ötesinde faydalar sunmasını beklerken, her 5 tüketiciden 4'ü ödüllerin kullanımında esnekliğe öncelik veriyor.

Özellikle Y ve Z kuşağı açısından aidiyet, topluluk hissi ve dijital deneyimler sadakat programlarının önemli unsurları arasında yer alıyor.

Küresel verilere göre, her üç tüketiciden biri olumsuz bir deneyim yaşadığında markaya geri bildirim vermek yerine doğrudan rakip markalara yöneliyor.

Bu durum, müşteri deneyiminin ölçülmesinde anket ve geri bildirimlerin yanı sıra tüketici davranışlarına ilişkin verilerin önemini artırıyor.

"Müşteri deneyiminde başarı insan ve yapay zeka uyumuyla mümkün olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MDYD Yönetim Kurulu Başkanı Banu Hızlı, müşteri deneyiminde başarının insan ve yapay zeka uyumuyla mümkün olacağını belirtti.

Yapay zekanın müşteri deneyimi yönetiminin kurallarını yeniden şekillendirdiğini aktaran Hızlı, şunları kaydetti:

"Ancak araştırmamız gösteriyor ki teknolojiye yatırım yapmak tek başına yeterli değil. Küresel veriler, yapay zekanın süreçlere yalnızca eklenmesiyle verimliliğin yüzde 5 arttığını, insan ve yapay zekanın birlikte çalışacağı iş akışları yeniden tasarlandığında ise bu artışın yüzde 30'a ulaştığını ortaya koyuyor. Gerçek farkı yaratan teknoloji değil, teknolojiyi doğru insan kaynağı ve doğru deneyim stratejisiyle buluşturabilmek. Gelecekte öne çıkacak kurumlar, müşterisini daha iyi anlayan, veriyi doğru yorumlayan ve teknolojiyi insan dokunuşuyla tamamlayarak kusursuz deneyim sunabilenler olacak."