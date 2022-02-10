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Tüketiciyi aldatan reklamlara 7 milyon liraya yakın ceza - Son Dakika

Tüketiciyi aldatan reklamlara 7 milyon liraya yakın ceza

10.02.2022 11:21
Tüketiciyi aldatan reklamlara 7 milyon liraya yakın ceza

TİCARET Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında görüşülen dosyalardan 186'sını mevzuata aykırı buldu.

TİCARET Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında görüşülen dosyalardan 186'sını mevzuata aykırı buldu. Bunların 128'ine durdurma cezası verilirken, 58 dosya kapsamında da ilgililere 6 milyon 923 bin 147 lira ceza kesildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu 318'inci toplantısını video konferans yolu ile yaptı. Toplantıda kurul üyeleri, 202 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Kurul tarafından çeşitli sektörlere ilişkin karara bağlanan 200 dosyadan; 186'sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirildi. 14 dosyaya ilişkin de tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi. Mevzuata aykırı dosyalardan 128'i hakkında durdurma cezası, 58 dosya hakkında ise ilgililere 6 milyon 923 bin 147 lira ceza uygulandı. 2 dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.

İNDİRİMLİ SATIŞ KAMPANYALARINA CEZA

Öte yandan görüşülen dosyalar içinde Reklam Kurulu çalışmaları kapsamında ele alınan ve dönemsel olarak 'efsane cuma', 'şahane cuma' indirimleri gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamları da yer aldı. Söz konusu 55 dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken, 33'ü hakkında durdurma cezası, 20'si hakkında ise 3 milyon 658 bin 448 lira ceza uygulanmasına karar verildi.


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Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tüketiciyi aldatan reklamlara 7 milyon liraya yakın ceza - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tüketiciyi aldatan reklamlara 7 milyon liraya yakın ceza - Son Dakika
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