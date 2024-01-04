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Tüm Bel-Sen Zonguldak Şubesi, Muslu Belediyesi ile 2024 için toplu iş sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
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Tüm Bel-Sen Zonguldak Şubesi, Muslu Belediyesi ile 2024 için toplu iş sözleşmesi imzaladı

Tüm Bel-Sen Zonguldak Şubesi, Muslu Belediyesi ile 2024 yılı için kamu çalışanlarının lehine bir toplu iş sözleşmesi imzaladı. Sözleşme, kamu çalışanlarının maaş ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler içeriyor. Bu adım, diğer belediyeler ve kamu kurumları için de bir örnek teşkil etmiş oldu ve kamu emekçilerinin moralini yükseltti.

Tüm Bel-Sen Zonguldak Şubesi, Muslu Belediyesi ile 2024 için toplu iş sözleşmesi imzaladı
04.01.2024 - 12:32,  Güncelleme: 12:33
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Tüm Bel-Sen Zonguldak Şubesi, Muslu Belediyesi ile 2024 yılı için kamu çalışanlarının lehine bir toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Anlaşma, Tüm Bel-Sen Zonguldak Şube Başkanı İsmail Sefertaş ve Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman yetkilileri tarafından gerçekleştirildi. Sefertaş, sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen herkese ve özellikle tekrar aday olmayacağını açıklayan Muslu Belediye Başkanı Sebahattin Adıyaman'a teşekkür etti.

Kamu emekçilerine yıllık bazda ekonomik ve sosyal haklar konusunda önemli iyileştirmeler getiren sözleşme, kamu çalışanlarının maaş ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler içeriyor.

Tüm Bel-Sen ve Muslu Belediyesi'nin bu adımı, diğer belediyeler ve kamu kurumları için de bir örnek teşkil etmiş oldu. Kamu emekçilerinin haklarının korunması ve iyileştirilmesi yönünde atılan bu adım, genel olarak kamu sektöründe çalışanların moralini yükseltmiş oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Tüm Bel-Sen Zonguldak Şubesi, Muslu Belediyesi ile 2024 için toplu iş sözleşmesi imzaladı - Son Dakika


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