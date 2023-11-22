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Ekonomistler Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor - Son Dakika

Ekonomistler Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor

Merkez Bankası, 2023 yılının 11. faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak. Milyonlar kararı merakla beklerken, ekonomistler 250 baz puanlık artışla faizin yüzde 37,5'e çıkarılacağını düşünüyor.

22.11.2023 - 11:50,  Güncelleme: 12:18
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Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların merakla beklediği karar yarın saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler faizin yüzde 37,5'e yükseltilmesini bekliyor.

5 AYDA 2.650 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle üst üste 5 toplantıda da faiz yükseltildi. Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkmıştı. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltilmişti. Ekimdeki 500 baz puanlık artışla 5 aylık süreçte 2.650 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu.

MERKEZ'İN HIZ KESMESİ BEKLENİYOR

Son toplantıdaki 500 baz puanlık artışın ardından Merkez'in faiz artırımında hız kesmesi bekleniyor. Piyasada genel beklentiler faizin 250 baz puan artışla yüzde 37,5'e çıkarılması yönünde. İşte TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri:

AA ANKETİ

AA Finans'ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 27 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette medyan beklenti faizin 250 baz puan artarak yüzde 37,5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ankette maksimum beklenti yüzde 40, minimum beklenti yüzde 37,5 oldu.

REUTERS ANKETİ

Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomist, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer alıyor. Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış bekliyor.

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomistler Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekonomistler Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor - Son Dakika
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