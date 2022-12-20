Tüm Türkiye'nin gözü bugünkü toplantıda! İşte asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar - Son Dakika
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Tüm Türkiye'nin gözü bugünkü toplantıda! İşte asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar

20.12.2022 08:01

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammını belirlemek için bugün üçüncü kez bir araya gelecek. Yapılacak zamda enflasyon kritik öneme sahipken, kulislerde yüzde 40 ile yüzde 50 arasında zam yapılması konuşuluyor. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak.

Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını bugün 14.00'te gerçekleştirecek.

BAKAN BİLGİN: SALI GÜNÜ UZLAŞMAYA VARACAĞIZ

Toplantıya ilişkin hafta içi değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Hükümet kanadından gelen açıklamalarda asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde.

2022'DE İKİ KEZ ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bu yıl ise asgari ücrete yüzde 40 ile 50 arasında zam yapılması bekleniyor. Kulislerde konuşulan zam oranı bu yönde. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak.

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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüm Türkiye'nin gözü bugünkü toplantıda! İşte asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar - Son Dakika


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