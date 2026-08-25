Tuna: Anamur ve Bozyazı Ekonomisi Sağlam - Son Dakika
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Tuna: Anamur ve Bozyazı Ekonomisi Sağlam

Tuna: Anamur ve Bozyazı Ekonomisi Sağlam
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Mehmet Tuna, bölgede konkordato ilan eden üye olmadığını duyurarak bilgi kirliliğine dikkat çekti.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuna, Anamur ve Bozyazı ekonomisine ilişkin kamuoyunda ortaya atılan bazı iddiaların bölge ekonomisine zarar verebileceğini belirterek, "Anamur ve Bozyazı'da odamıza kayıtlı üyelerimiz arasında konkordato ilan eden herhangi bir üyemiz bulunmamaktadır" dedi.

ANTSO'da bölge ekonomisine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya ANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuna'nın yanı sıra Anamur Esnaf Odası Başkanı Özkan Poçulu, ANTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Kaşif Tartan ve Durmuş Ali Çelik ile ANTSO Meclis Üyesi Ufuk Katık katıldı. Toplantıda Anamur ve Bozyazı'daki ticari hayat ile bölge ekonomisinin mevcut durumu değerlendirildi. Kamuoyunda bazı firma ve işletmeler hakkında çeşitli söylentiler yayıldığını belirten Tuna, bilgi kirliliğine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Tuna, "Kamuoyunda art niyetli birtakım söylentiler çıkarılıyor. Ancak bölgemizin ekonomisine, esnafına, tacirine ve markalarına zarar verebilecek bu tür bilgi kirliliğine karşı herkesin daha dikkatli davranması gerekiyor. Anamur ve Bozyazı'da odamıza kayıtlı üyelerimiz arasında konkordato ilan eden herhangi bir üyemiz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Muz ve çilek sektörüne birlik çağrısı

Bölge ekonomisinin önemli dinamiklerinden birinin tarım sektörü olduğunu vurgulayan Tuna, muz ve çilek üreticileri ile tüccar ve tesis işletmecilerine birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Üretici, esnaf, tüccar ve işletmelerin birbirine sahip çıkmasının önemine dikkat çeken Tuna, Anamur ve Bozyazı'nın üretim gücü, ticari yapısı ve markalarının korunması gerektiğini ifade etti.

Muz fiyatı beklentisi 45 TL

Toplantıda muz fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan ANTSO Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Ali Çelik ise ekim ayında muz fiyatlarının 45 TL bandında olmasını beklediklerini söyledi.

Toplantıda ayrıca bölge ekonomisinin güçlendirilmesi, üretici ve işletmelerin desteklenmesine yönelik çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Mehmet Tuna, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tuna: Anamur ve Bozyazı Ekonomisi Sağlam - Son Dakika

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