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Tunceli'de tarım ve hayvancılıkla ilgili 9 projeye 10 milyon lira hibe verilecek - Son Dakika

Tunceli'de tarım ve hayvancılıkla ilgili 9 projeye 10 milyon lira hibe verilecek

20.09.2021 16:02
Tunceli'de tarım ve hayvancılıkla ilgili 9 projeye 10 milyon lira hibe verilecek, System.String[]

Tunceli'de "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında imzalanan 14. etap sözleşmeler ile 9 projeye 10 milyon 63 bin 87 lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Tunceli'de "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında imzalanan 14. etap sözleşmeler ile 9 projeye 10 milyon 63 bin 87 lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2021 yılında programa alınan büyükbaş hayvan ahırı, küçükbaş ağılı, bitkisel ürün işleme, soğuk hava deposu ve su ürünleri yetiştiriciliği konularında toplam 9 projeye 10 milyon 63 bin 87 lira hibe ödemesi gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya, Türkiye'de tarımın geliştirilmesi noktasında üretim kadar tarımsal sanayinin de geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Dünyada meydana gelen hızlı ekonomik ve teknik değişimlerin diğer sektörlerde olduğu gibi tarıma dayalı sanayi sektörünü de ciddi ölçüde etkilediğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Bu değişim ülkelerin ve bölgelerin tarımda rekabet gücünü olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. Tarımda ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinde bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliği artırmak için kapasitenin, verimliliğin ve kalitenin arttırılması, pazarın ihtiyaçlarına göre sağlıklı ve güvenli üretim yapılması büyük önem arz etmektedir."

Kaya, tüketici beklentilerine ve pazar ihtiyaçlarına uygun üretim yapılmasının kentin rekabet gücünü arttıracağına işaret ederek, "Bu kapsamda Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde yapılan modern tesisler, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasına zemin oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Orhan Kaya, hibelerin destekten yararlanan yatırımcılara hayırlı olmasını diledi.

Tunceli'de tarım ve hayvancılıkla ilgili 9 projeye 10 milyon lira hibe verilecek
Tunceli'de tarım ve hayvancılıkla ilgili 9 projeye 10 milyon lira hibe verilecek
Tunceli'de tarım ve hayvancılıkla ilgili 9 projeye 10 milyon lira hibe verilecek
Tunceli'de tarım ve hayvancılıkla ilgili 9 projeye 10 milyon lira hibe verilecek
Tunceli'de tarım ve hayvancılıkla ilgili 9 projeye 10 milyon lira hibe verilecek

Orhan Kaya, Tunceli, Tarım, Ahır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tunceli'de tarım ve hayvancılıkla ilgili 9 projeye 10 milyon lira hibe verilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tunceli'de tarım ve hayvancılıkla ilgili 9 projeye 10 milyon lira hibe verilecek - Son Dakika
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