Tunceli'de hasadına başlanan arpa, çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de hasadına başlanan arpa, çiftçinin yüzünü güldürdü

29.06.2022 10:07
Tunceli'de hasadına başlanan arpa, çiftçinin yüzünü güldürdü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı köylerde yılın ilk arpa hasadı gerçekleştirilirken, arpa üreticileri bu seneki fiyatlardan dolayı yüzlerinin güldüğünü belirtti.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı köylerde yılın ilk arpa hasadı gerçekleştirilirken, arpa üreticileri bu seneki fiyatlardan dolayı yüzlerinin güldüğünü belirtti.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı köylerde yılın ilk arpa hasadı gerçekleştirilmeye başlandı. Hasat zamanın gelmesiyle birlikte biçerdöverler tarlalara girdi. Bu çerçevede ilçeye bağlı Yukarıbudak ve Aşağıbudak köyleri başta olmak üzere kent genelinde çiftçiler ektikleri arpanın hasadına başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren çiftçiler, akşama kadar bir yıllık emeklerini almak için yoğun mesai harcıyor. Bu sene bahar ayında yağışların olmamasından dolayı arpada rekolte kaybı yaşadıklarını aktaran çiftçiler, arpa fiyatlarının ise yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

"Arpa fiyatları yüzümüzü güldürdü"

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıbudak köyü çiftçilerinden Ergün Kucum, "Yukarıbudak ile Aşağıbudak köyleri arasında bulunan alandayız. Bu sene arpa verimi yağışlardan dolayı biraz zayıf, yine de çok şükür. Sabah 06.00 sıralarında arpa işine başlıyoruz akşam da hava şartlarına göre 23.00'da bırakıyoruz. Arpa fiyatları yüzümüzü güldürdü fakat mazot fiyatları biraz daha düşerse daha çok güler. Yaklaşık 500 dönüm alan üzerinde arpa ektik. Normalde dönüme 400 kilogram almamız lazım ama bu sene 300 kilograma yakın bir verim alacağımızı tahmin ediyoruz. Bunun sebebi de bahar aylarında yağışların az olmasından kaynaklıdır. Son zamanda yağan yağmurda arpa kendisini biraz toparladı ama istediğimiz verimi alamadık. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Sıcak ve tozdan dolayı ister istemez zorlanıyoruz" dedi. - TUNCELİ

YORUMLAR
500
Lapseki kirazı üreticisinin yüzünü güldürdü Lapseki kirazı üreticisinin yüzünü güldürdü İdlib'de gebre otunun hasadına başlandı İdlib'de gebre otunun hasadına başlandı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunceli'de hasadına başlanan arpa, çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:07 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı
09:54 Asgari ücret ne kadar zamlanacak? Merakla beklenen toplantı bugün, işte masadaki formül ve rakamlar
09:53 Esenyurt'ta korkutan kimyasal kaza! Kimyasal madde taşıyan tankın devrilmesi sonucu çevreye yoğun bir koku yayıldı
09:49 Kokuyu alan bölge halkı polisi aradı! Kum dolu çuvalın içinde ceset bulundu
09:48 3600 ek gösterge, öğrenci affı ve emekli aylığı düzenlemesini içeren torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
09:46 Katalogla müşteri bulan fuhuş çetesine baskın: 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı
09:46 Eşiyle barışmaya giden koca, çıkan tartışmada hem karısını hem de oğlunu öldürdü
09:45 Erdoğan'ın, Meclis'e yaptığı çağrının ardından 40 bin liralık maaş zammı iptal edildi
09:40 ABD basını "flaş gelişme" olarak duyurdu! Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtıra büyük yankı uyandırdı
09:32 Ukraynalı kadınlar orduya sıra dışı destek! Çıplak fotoğraflarını satarak 800 bin dolar topladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 10:11:20. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de hasadına başlanan arpa, çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement