Tunceli'de Ovacık ilçesinde denetimler gerçekleştirildi

Ekonomi

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şehrin yoğun ziyaretçi alan ilçelerinden Ovacık'ta denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde ücret tarifesine uygun satış yapmayan 7 işletmeye idari yaptırım uygulanırken 3 işletme de kurallara uyması yönünde uyarıldı.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü, kent genelindeki işletmelerde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kentin en çok ziyaretçi alan ilçesi olan Ovacık'ta denetim gerçekleştiren ekipler, ücret tarifesine uymayan 7 işletmeye idari yaptırım uygularken 3 işletmeye de kurallara uyması yönünde uyarılarda bulundu.

İlçede daha önce yaptıkları denetimlerde 5 işletmeye idari yaptırım uyguladıklarını ifade eden Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, son yapılan denetimlerde ise ücret tarifesi dışında satış yapıldığı belirlenen 7 işletmeye idari yaptırım uyguladıklarını söyledi.

Denetimlere aralıksız devam edileceğine vurgu yapan Topal, esnafların sorun yaşamaması için bağlı bulundukları meslek odalarından alınan tarife listesine uymalarını gerektiğini hatırlattı. - TUNCELİ