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Tunceli'de su ürünleri yetiştiricilerine 1 milyon 117 bin liralık destek verilecek - Son Dakika

Tunceli'de su ürünleri yetiştiricilerine 1 milyon 117 bin liralık destek verilecek

17.02.2022 11:02
Tunceli'de su ürünleri yetiştiricilerine 1 milyon 117 bin liralık destek verilecek

Tunceli'de su ürünleri yetiştiricilerine 1 milyon 117 bin liralık destekleme ödemesi yapılacağı bildirildi.

Tunceli'de su ürünleri yetiştiricilerine 1 milyon 117 bin liralık destekleme ödemesi yapılacağı bildirildi.

Sahip olduğu baraj gölleri ve akarsuları bakımından su ürünleri yetiştiriciliği için önemli bir potansiyele sahip olan Tunceli'de mevcut 24 adet alabalık yetiştiriciliği tesisinde 2021 yılı içinde toplam bin 972 ton alabalık üretimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen üretiminin desteğe tabi bin 489 tonluk kısmı için, 15 üreticiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toplam 1 milyon 117 bin TL destekleme ödemesi yapılacağı kaydedildi. - TUNCELİ

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Tunceli, Baraj, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tunceli'de su ürünleri yetiştiricilerine 1 milyon 117 bin liralık destek verilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tunceli'de su ürünleri yetiştiricilerine 1 milyon 117 bin liralık destek verilecek - Son Dakika
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