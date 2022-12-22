Türkiye'de böylesi ilk kez oluyor! Vatandaşlar belediyeden ulaşıma ve suya zam yapmasını istedi - Son Dakika
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Türkiye'de böylesi ilk kez oluyor! Vatandaşlar belediyeden ulaşıma ve suya zam yapmasını istedi

22.12.2022 12:20
Türkiye'de böylesi ilk kez oluyor! Vatandaşlar belediyeden ulaşıma ve suya zam yapmasını istedi

Tunceli'de vatandaşlar belediyenin toplantısında fiyatların ucuz olduğunu belirtip ulaşım ve suya zam istedi.

Gıdadan ulaşıma, enerjiden giyime kadar çok sayıda ürün ve hizmete gelen zamlar her geçen gün gündem olmaya devam ederken ve bazı vatandaşlar bununla ilgili tepkilerini dile getirirken bir belediyede şoke eden bir olay yaşandı.

Genellikle halk, zam yapılmamasını isterken bu defa Tunceliler, belediyenin toplantısına katılarak zam yapılmasını istedi. Tunceli'deki ulaşım ve su fiyatlarının belirlenmesiyle alakalı toplantıya katılan vatandaşlar, su ve ulaşımın çok ucuz olduğunu söyleyerek zam yapılmasını talep etti.

"BELEDİYENİN ZAM YAPMASI GEREKİYOR"

Toplantıda mikrofon alan bir kişi "Komik bir fiyat, 1 lira 25 kuruş. Çok komik bir fiyat. Buna belediyenin zam yapması gerekiyor. Su konusunda da buna bir şey yapılmalı, güncellenmeli, zam yapılmalı." dedi.

Tuncelide vatandaşlar ulaşımda 1,25 TL, suda metreküpü 1,75 TL'lik fiyatı az buldu ve bunun üzerine belediyeye gidip ulaşıma da suya da zam yapılmasını istedi.

Şaşkınlık yaratan toplantıda mikrofon alan bir başka kişi ise "Tunceli Belediyesi çok ucuz taşıyor. Buna yeniden bir zam yapılması gerekir." şeklinde konuştu.

Tunceli Belediyesi'nde yapılan toplantıya katılanlar, su ve ulaşım fiyatlarını az bulurken Tuncelilinin tercihi, suyun da ulaşımın da fiyatının güncellenmesinden yana oldu.

Toplantıya katılan vatandaşlardan bir diğeri ise "Gerçekten bir temel ihtiyaçtır. Ama maliyeti düşüktür bana göre. Bak ben açık konuşuyorum; 50 TL'yi geçmiyor." ifadelerini kullandı.

Haberde, Tunceli'de ulaşım ve su konusunda farklı görüşler olduğu belirtildi. Aktarılan bilgilere göre belediye yönetimi su ve ulaşımın ücretsiz olmasını savunurken, vatandaşlar ise ücretsiz olmasını istemedi ve mevcut tarifelere zam yapılmasını talep etti.

Belediye meclisi de halkın bu talebi üzerine 4 yıl aradan sonra su ve ulaşıma zam kararını onayladı. Böylece yeni fiyatlar da yürürlüğe girdi.

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI MAÇOĞLU KONUŞTU

Yaşanan gelişmeyle ilgili konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Gene söyleyeyim, ben suyun hiçbir zaman satılmaması gerektiğini düşünen biriyim. Ama böyle bir karar aldı, çoğunluk karar alınca biz azınlık, yapacak bir şeyimiz yok yani. Halk dayanışmak için yaptı yani biz zam yapın demedik." dedi.

Belediye otobüslerindeki öğrenci bileti fiyatı 1 TL'den 2 TL'ye, tam bilet fiyatı ise 1,25 TL'den 2,50 TL'ye yükseltildi. Meskenler için ise su tarifesinde 40 kuruşluk bir artış yapıldı.

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Tunceli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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