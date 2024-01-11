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Tüpraş'ın St. Nikolas Gemisi İle İletişimi Kesildi - Son Dakika
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Tüpraş'ın St. Nikolas Gemisi İle İletişimi Kesildi

Tüpraş'ın Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığı St. Nikolas isimli gemi ile iletişiminin kesildiği bildirildi. Ancak olayın şirketin rafineri operasyonlarına bir etkisi bulunmamaktadır.

Tüpraş\'ın St. Nikolas Gemisi İle İletişimi Kesildi
11.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:24
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Tüpraş'ın, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığı 140 bin ton ham petrol taşıyan Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi ile iletişiminin kesildiği, ancak olayın şirketin rafineri operasyonlarına bir etkisi bulunmadığı bildirildi.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, Basra Limanı'ndan Tüpraş rafinerisine ulaştırılmak üzere yola çıkan gemi ile irtibatın kesildiği, rafineri operasyonlarının ise planlandığı şekilde devam ettiği kaydedildi.

Gemide Türk mürettebatın bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yunan armatör firması Empire Navigation'a ait Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi ile olan iletişim Umman açıklarında 11 Ocak 2024 saat 06.30 dolaylarında kesilmiştir. Söz konusu gemi, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız ve Basra Limanı'ndan rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır. Tüm rafineri operasyonlarımız planlandığı şekilde devam etmekte olup, olayın rafineri operasyonlarımıza bir etkisi bulunmamaktadır. Konunun takibi ulusal ve uluslararası yetkililerle işbirliği halinde sürmektedir."

Kaynak: AA
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