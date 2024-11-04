TÜREK 2024: Gençler için Kariyer Fırsatları - Son Dakika
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Ekonomi

TÜREK 2024: Gençler için Kariyer Fırsatları

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, gençlere enerji sektöründe kariyer yapmaları için rehberlik edecek.

04.11.2024 17:47
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Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı rüzgar enerjisi organizasyonu olan ve 13. kez düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), enerji sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlere rehberlik etmeyi hedefliyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden (TÜREB) yapılan açıklamaya göre, 5- 6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik, genç profesyonellere özel olarak düzenlenen "Kariyer Festivali" programı ile enerji sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen katılımcılara ilham kaynağı olmayı amaçlıyor.

Festivalin ilk gününde, sektör liderlerinin ve şirket yöneticilerinin katılacağı "Wind Talks" oturumları ile gençlere rüzgar enerjisi sektöründeki kariyer olanakları, sektördeki güncel trendler ve işe alım süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sunulması planlanıyor.

İlk günün en dikkat çekici konuşmacıları arasında U-SENS Genel Müdürü Ufuk Yaman ve Kavaken Üst Yöneticisi Bora Tokyay yer alıyor. Ayrıca Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi İhsan Erbil Bayçöl'ün sunacağı "Masterclass" oturumu ile gençlere kariyer yolculuklarında karşılaşabilecekleri zorluklar ve fırsatlar hakkında değerli bilgiler sunulması hedefleniyor.

Ayrıca katılımcılara, ilham verici kariyer hikayelerini dinlerken, merak ettikleri soruların yanıtlarını doğrudan sektörün önde gelen isimlerinden alabilme fırsatı sunuluyor.

Programın son gününün güvenlik konularının ele alınacağı "Önce Güvenlik" paneli ile başlaması planlanıyor. Bu kapsamda, Securitas Enerji Segmenti Lideri Ünsal Kütaruk'un rüzgar enerjisi sektöründe güvenliğin önemi ve sektördeki iş olanakları hakkında detaylı bilgiler sunması bekleniyor.

Gün içinde düzenlenecek "CV Hazırlama Eğitimi" ve "İK Oturumu" sayesinde de katılımcıların etkili CV hazırlama tekniklerini öğrenip, Nordex ve Eksim gibi büyük şirketlerin İK direktörlerinden işe alım süreçleri hakkında detaylı bilgiler edinmeleri amaçlanıyor.???????

TÜREK 2024, rüzgar enerjisi sektörünün önde gelen firmaları ve profesyonelleri ile geleceğin enerji liderlerini bir araya getirerek sektörün gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. TÜREK kapsamında gençler, sektör profesyonelleriyle birebir tanışma, staj ve iş olanakları hakkında bilgi alma, iş dünyasının dinamiklerini anlama ve gelecek kariyer adımlarını planlama fırsatı elde ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, 6 Kasım, Türkiye, Eğitim, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜREK 2024: Gençler için Kariyer Fırsatları - Son Dakika

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