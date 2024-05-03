TÜRES'in 10. Genel Kurulu'nda Ramazan Bingöl yeniden genel başkan seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜRES'in 10. Genel Kurulu'nda Ramazan Bingöl yeniden genel başkan seçildi

TÜRES\'in 10. Genel Kurulu\'nda Ramazan Bingöl yeniden genel başkan seçildi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), 10. Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi ve Ramazan Bingöl tekrar genel başkan seçildi. Bingöl, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sektörün sorunlarına çözüm bulmak ve Türk yeme-içme sektörünü dünya çapında daha iyi bir konuma getirmek için çalışacaklarını belirtti.

03.05.2024 13:19  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinin (TÜRES) 10. Genel Kurulu'nda Ramazan Bingöl, yeniden genel başkan seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜRES, 10. Genel Kurulu'nu üyelerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Genel Kurul'da halihazırda genel başkan olan Ramazan Bingöl tekrardan seçilerek 3 yıllığına TÜRES'in genel başkanı oldu.

Açılış konuşması ve divan kurulunun seçilmesiyle başlayan Genel Kurul'da bir önceki dönem, oy birliğiyle ibra edildi. TÜRES'in mali bilançosunun ve faaliyet raporunun okunması sonrası yeni yönetim kurulunda yer alacak isimler üyelerin oyuna sunuldu.

TÜRES 10. Dönem Yönetim Kurulu, Yedek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu yapılan oylamayla belirlendi ve yeni isimler kurullarda yer aldı.

Açıklamada teşekkür konuşmasına yer verilen TÜRES Genel Başkanı Bingöl, sektörün en büyük sivil toplum kuruluşu olan derneğin adından her yerde söz ettirdiğini, sektör için ciddi çalışmalar yaptığını belirtti.

Bingöl, yeni yönetim kurulu üyeleriyle sektörün sorunları için çaba göstermeye, Türk yeme-içme sektörünün dünyada hak ettiği noktaya gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Her geçen gün büyüyen ve neredeyse 2,5 milyon insana istihdam kapısı olan sektörümüz, çiftçiden tedarikçiye birçok sektörün de büyüyüp gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu bizler için ciddi bir sorumluluk ve bunun farkındayız. Bu farkındalıkla işimizi ciddiye alıyor, geçimimizi sağladığımız sektörümüz için daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini de biliyoruz. Özellikle yerli ve milli ürün kullanımını önceliyoruz ve yeni yönetimimizle birlikte bu önceliğimizi tüm sektörümüze anlatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ramazan Bingöl, Bingöl, Dünya, Turizm, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRES'in 10. Genel Kurulu'nda Ramazan Bingöl yeniden genel başkan seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:36:58. #1.11#
SON DAKİKA: TÜRES'in 10. Genel Kurulu'nda Ramazan Bingöl yeniden genel başkan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement