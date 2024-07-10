TÜRES'in indirim çağrısı İstanbul'daki restoranlarda karşılık bulmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜRES'in indirim çağrısı İstanbul'daki restoranlarda karşılık bulmadı

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün restoranlara yaptığı yüzde 10 indirim çağrısı, İstanbul'daki TÜRES üyesi olmayan restoranlarda yanıt bulmadı. Restoran sahipleri, ekonomik koşullar ve maliyet artışları nedeniyle indirimin mümkün olmadığını belirtti. Bazı restoranlar ise fiyatlarının zaten uygun olduğunu ve indirime ihtiyaç duymadıklarını ifade etti.

10.07.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün geçtiğimiz gün 'Restoranların bütün menülerde yüzde 10 indirim yapması' konusundaki çağrısı İstanbul'daki TÜRES'e üye olmayan restoranlarda karşılık bulmadı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün geçtiğimiz gün yaptığı çağrı ile "Sektörümüzde son zamanlarda oluşan fiyat pahalılığı algısını kırmak ve sektörü tekrar hareketlendirmek için bütün menülerde veya menülerin bir kısmında yüzde 10 indirim yapılması konusunda TÜRES üyelerine ve sektöre çağrıda bulunuyoruz" ifadesini kullanmıştı.

İstanbul'daki restoran sahipleri, ekonomik koşullar ve maliyet artışları nedeniyle böyle bir indirimin mümkün olmadığını belirtti. Restoran sahipleri, mevcut ekonomik şartlarda menülerde indirim yapmanın işletmelerini zor duruma sokacağını ifade etti.

İstanbul'da bazı semtlerdeki restoranlar bu çağrıya uymayacaklarını söyleyerek fiyatlarının zaten uygun olduğunu belirtti. Bazı esnaflar ise artan kira, elektrik ve diğer giderlerin zamlarını bile menülere henüz yansıtmadıklarını söyledi. İşlerin düştüğünü belirten restoran sahipleri çözümün indirimle olmayacağını söyleyerek TÜRES'e bağlı restoranların indirime gitmesinin normal olduğunu, restoranlar ile arasında yüzde 50'nin üzerinde fark olduğunu belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ramazan Bingöl, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRES'in indirim çağrısı İstanbul'daki restoranlarda karşılık bulmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız
14:38 Dubai’de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor
14:15 Nagehan Alçı’nın “Beni boğuyordu“ dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu
14:13 Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen’i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi
14:11 Resmi açıklamanın eli kulağında Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı
13:45 Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 15:27:24. #1.11#
SON DAKİKA: TÜRES'in indirim çağrısı İstanbul'daki restoranlarda karşılık bulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement