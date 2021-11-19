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Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

19.11.2021 11:07
Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

Turgutlu Belediyesi ekipleri kırsal mahallelerde yol düzenleme, parke taşı döşeme ve tamirat çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi ekipleri kırsal mahallelerde yol düzenleme, parke taşı döşeme ve tamirat çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yapılan program dahilinde kentin farklı noktalarında saha çalışmalarına devam ediyor. Kırsal mahallelerde yol düzenleme çalışmalarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Musacalı Mahallesinde bozulan arazi yolları üzerinde yol düzenleme çalışmalarını tamamladı. Ekipler ayrıca Yukarıbozkır Mahallesinde 1100 m2'lik parke döşeme çalışmalarını gerçekleştirdi. Çatalköprü Mahallesinde parke taşı döşeme, Gökgedik Mahallesinde ise parke taşı tamirat çalışmaları ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise okullarda verilen ara tatili fırsata çevirerek boyama, bakım ve çizim çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında ekipler, Dağmarmara Niyazi Üzmez İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde seksek gibi geleneksel sokak oyunlarının çizim ve boyama çalışmalarını gerçekleştirirken farklı takım oyunları için ayrılan alanların da çizim ve boyamasını yapıyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Turgutlu'muz için çalışmaya, vatandaşlarımız için hizmet etmeye devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Musacalı Mahallemizde bozuk arazi yollarımızın düzenleme çalışmalarını gerçekleştirerek mahalle sakinlerimizin yol sorunlarını çözüme kavuşturdular. Ekiplerimiz ayrıca Çatalköprü Mahallemizde parke taşı döşeme, Gökgedik Mahallemizde ise parke taşı tamirat çalışmalarına devam ederken bir yanda da Yukarıbozkır Mahallemizdeki 1100 metrekarelik parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladılar. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise okullarımızda verilen ilk ara tatili fırsat bilerek boyama, bakım ve çizim çalışmalarını yoğunlaştırdılar" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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