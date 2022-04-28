Turgutlu Belediyesinden çiftçilerin yüzünü güldüren çalışma - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi tarafından Urganlı Mahallesine ve Bostanlık Karakolu Mevkisine su dolum istasyonu kurulum çalışmaları yürütülüyor.

Vatandaşların ihtiyaç, talep ve isteklerini hayata geçiren Turgutlu Belediyesi, çiftçilerin ve üreticilerin sorununu ortadan kaldıracak bir çalışmaya daha imza atıyor. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Urganlı Mahallesine ve Bostanlık Karakolu Mevkisinde su dolum istasyonu kuruluyor. Çiftçilerin yoğun olduğu bölgelerde yapımına başlanan su dolum istasyonlarıyla üreticiler, ilaç makinelerine su dolum işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Bu çalışma ile Turgutlu Belediyesi, çiftçilerin ve üreticilerin günlük hayatlarında kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Turgutlu Belediyesi kent genelindeki futbol sahaları yapım çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. İstasyonaltı Mahallesi sakinlerinin nefes alıp, spor yapabileceği bir futbol sahası ve çok amaçlı olarak kullanabilecekleri bir alan kazandırılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda çim zeminli futbol sahası ile birlikte soyunma odası, kafeterya ve diğer bölümlerin yer aldığı bir alan inşa ediliyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılayacak çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Urganlı Mahallemizde ve Bostanlık Mevkisinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yüzünü güldürüyor, İstasyonaltı Mahalle sakinlerimize yeni bir sosyal tesis kazandırıyoruz. Turgutlu Belediyesi olarak tüm birimlerimizle Turgutlu'muz ve hemşehrilerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MANİSA