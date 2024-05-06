Turgutlu'da Dumanlı Papaz Eriği Hasadı ve En Güzel Erik Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Turgutlu'da Dumanlı Papaz Eriği Hasadı ve En Güzel Erik Yarışması Gerçekleştirildi

Turgutlu\'da Dumanlı Papaz Eriği Hasadı ve En Güzel Erik Yarışması Gerçekleştirildi

Turgutlu Belediyesi ve YAŞAMDER işbirliğiyle düzenlenen Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'nde Dumanlı Papaz Eriği Hasadı ve En Güzel Erik Yarışması yapıldı. Yarışmayı kazanan isimler ödüllerini aldı.

06.05.2024 16:37  Güncelleme: 16:42
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Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Doğa Kültür Yaşam Derneği (YAŞAMDER) işbirliğiyle Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'nde Dumanlı Papaz Eriği Hasadı ve En Güzel Erik Yarışması gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesi ve YAŞAMDER tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'nde; Turgutlu'da yetişen, tadı ve üzerindeki buğusuyla hem Türkiye'de hem de dünyada adından söz ettiren Dumanlı Papaz Erik Hasadı "En Güzel Erik Yarışması" yapıldı. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından dereceye giren isimler belli oldu.

'En Güzel Erik Yarışması'nın birincisi olarak 2 bin TL mazot ödülünü kazanan isim Hasan Atay olurken, bin TL gübre ödülünün sahibi olan Selahattin Gür, yarışmada ikinci oldu. Yarışmayı kazanan isimlere ödüllerini Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma takdim etti.

Birincilik ödülü SMA Hastası Feyyaz Alperen için bağışlandı

'En Güzel Erik Yarışması'nı birinci olarak tamamlayan Hasan Atay, birincilik ödülünü SMA hastalığıyla mücadele eden Turgutlulu Feyyaz Alperen Cantekin'in sağlığına kavuşması için sürdürülen yardım kampanyasına bağışladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'mizde 'En Güzel Erik Yarışması'nı gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin üretimlerine bir nebze de olsa katkı sağlamak ve sadece Turgutlu'muzda yetişen dumanlı papaz eriğimizi tanıtmak için bu yarışmayı düzenledik. Yarışmamıza katılan ve dereceye giren çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca SMA hastalığıyla mücadele eden Feyyaz evladımızın yardım kampanyasına ödülünü bağışlayan Hasan kardeşime teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizden Feyyaz Alper'in kampanyasına gönüllü olmasını rica ediyorum. Turgutlu bir tarih daha yazsın, 2. kampanyamız başarılı olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Turgutlu'da Dumanlı Papaz Eriği Hasadı ve En Güzel Erik Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu'da Dumanlı Papaz Eriği Hasadı ve En Güzel Erik Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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