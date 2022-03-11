Turizmde Kariyer Zirvesi ve 6. İstihdam Fuarı - Son Dakika
Üye Girişi

Turizmde Kariyer Zirvesi ve 6. İstihdam Fuarı

11.03.2022 13:58
Turizmde Kariyer Zirvesi ve 6. İstihdam Fuarı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Turizmde Kariyer Zirvesi ve 6. İstihdam Fuarı'nın ikinci gününde "Turizmde İnsan Kaynakları Yönetim Stratejileri" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Turizmde Kariyer Zirvesi ve 6. İstihdam Fuarı'nın ikinci gününde "Turizmde İnsan Kaynakları Yönetim Stratejileri" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Alanya HEP Üniversitesi Turizm İşletmeciliği işbirliğinde düzenlenen "Turizmde Kariyer Zirvesi ve 6. İstihdam Fuarı" sona erdi. 9-10 Mart tarihleri arasında ALKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ve Turizm Fakültesi fuaye alanında düzenlenen fuarın ikinci gününde "Turizmde İnsan Kaynakları Yönetim Stratejileri" konulu çalıştay gerçekleştirildi. Tüm gün süren çalıştayda sektörün önde gelen turizm işletmelerinin üst düzey yöneticileri, sektöre yön veren sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve turizm akademisyenleri bir araya geldi. Turizm sektörünün talep ettiği insan kaynakları ile yükseköğrenim müfredatlarında yapılması gereken düzenlemelerin tartışıldığı çalıştayda sektörün önemli konuları masaya yatırıldı. "Turizmde meslek yasası, çalışanların lojman olanaklarının iyileştirilmesinin gerekliliği, yabancı dil sorunu, müfredatlardı uygulamalı derslerin ve staj imkanlarının artırılmasını sağlayacak bir model geliştirilmesi, çalışanların aileleri ile birlikte konaklamasına imkan sağlayacak konforlu alanların oluşturulması" gibi konular çalıştayda öne çıkan başlıklar oldu.

Turizmde İnsan Kaynakları Yönetim Stratejileri" konulu çalıştayın sonunda programa katılan tüm katılımcılara ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu tarafından plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi. Çalıştaya dair tüm detayların önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan "Çalıştay raporu" ile tüm sektör paydaşlarıyla paylaşılacağı bildirildi. - ANTALYA

Turizmde Kariyer Zirvesi ve 6. İstihdam Fuarı
Turizmde Kariyer Zirvesi ve 6. İstihdam Fuarı
Turizmde Kariyer Zirvesi ve 6. İstihdam Fuarı

YORUMLAR
500
Erzurum'un kış potansiyeli turizm yatırımlarını artırıyor Erzurum'un kış potansiyeli turizm yatırımlarını artırıyor ALTİD Başkanı Şili: ' Turizm ve konaklama sektöründe kalifiye personelin önemini ciddiye alıyoruz' ALTİD Başkanı Şili: ' Turizm ve konaklama sektöründe kalifiye personelin önemini ciddiye alıyoruz'

Araştırma, İstihdam, Turizm, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizmde Kariyer Zirvesi ve 6. İstihdam Fuarı - Son Dakika


Son Dakika
13:55 Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maçlara çıkmama kararı aldı!
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 14:04:57. #1.13#
SON DAKİKA: Turizmde Kariyer Zirvesi ve 6. İstihdam Fuarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement