Turizmde Kurban Bayramı doluluğu yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika
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Turizmde Kurban Bayramı doluluğu yüzde 90'a ulaştı

28.06.2022 16:13
Turizmde Kurban Bayramı doluluğu yüzde 90'a ulaştı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Kurban Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Akdeniz ve Ege'de otellerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını belirterek, iç piyasada 2 milyona yakın bir hareketlilik beklediklerini kaydetti.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Kurban Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Akdeniz ve Ege'de otellerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını belirterek, iç piyasada 2 milyona yakın bir hareketlilik beklediklerini kaydetti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte turizm sektöründe de hareketlilik yaşanıyor. Kurban Bayramı öncesi özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde otellerin doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından Antalya'da yoğunluk daha da arttı. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kent, yabancı turistler kadar iç pazardan da talep görmeye başladı.

"Yüzde90'a ulaştı"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini iç pazar noktasında değerlendirdi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının turizmcileri mutlu ettiğini ifade eden Kuk, açıklamanın bir hafta önceden yapılmamasını eleştirdi.

Bayram tatili satışlarının hem Antalya hem de Ege Bölgesi'nde çok iyi gittiğini dile getiren Kuk, "Antalya'da otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Diğer bölgelerde aynı şekilde. Güzel bir bayram tatili dönemi olacak hem tüketiciler hem de turizmciler için. 9 günlük tatille beraber satışlar yeniden ivme kazanır. Bayram döneminde doluluklar yüzde 100'ü bulur" dedi.

"2 milyonluk hareket"

Tatilin uzatılmasını çok iyi karşıladıklarının altını çizen Kuk, "Sadece iç piyasadan 2 milyonun üzerinde bir hareketlilik olur. Memleketine gidenleri saymazsak, sadece tatil bölgelerine giden insanımızın sayısının 2 milyonu bulacaktır. Kamuoyunda, 'tatil çok pahalı' diye bir yanlış var. Biz bunu turizmciler olarak kabul etmiyoruz. Çok pahalı tatil seçeneklerinin yanında her bütçeye uygun tatil var. Bugün 3 yıldızlı günlük 500 TL'ye de oda var, lüks 5 yıldızlı otelde günlüğü 30,50 bin TL'ye tatil seçeneği bulabilirsiniz. Her bütçeye tatil seçeneği her bölgemizde var. Sadece tüketicimizin kendi bütçesine uygun araştırma yapması gerekir" diye konuştu.

"İç turizmin önemi"

Her yerde fiyat artışı olduğunu ama en yansıyan sektörlerinden birinin turizm olduğunun altını çizen Hamit Kuk, " Otellerde de girdi maliyetleri çok yükseldi. Turizm sektörü pazarı hareketlendirmek ve diri tutmak adına kendinden özveride bulunuyor. Bu sene fiyatları stabil tutmaya çalıştılar ama yine de artış var. Her bütçeye tatil imkanımız var. İç Pazar Türk turizmi için çok önemli. Geçmiş yıllarda yıllık 10-12 milyona kadar yükselen iç pazar hareketliliği vardı. Aynı rakamları yakalamayasak bile bu alışkanlığı devam ettirmek sektör açısından önemli. Bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tatil süresi uzakayacak"

9 günlük tatil izninden önce vatandaşların 3 ile 5 günlük arasındaki paketleri tercih ettiğini vurgulayan Kuk, " Bugünden itibaren ise 7-8 günlük sürelere çıkacak. Önceden alanlar ise süre değişimine gidecektir. Okullar tatil, sınavlar bitti, yaklaşık 30 milyon öğrenci aileleriyle tatile girmiş durumda. Kurban Bayramı ile yaz tatillerini birleştirenler olacaktır. Her kesim için faydalı ve karlı bir süreç olacak. 2 yıllık pandeminin ardından herkesin tatili hakettiğini düşünüyoruz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Kurban Bayramı, Kurban, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turizmde Kurban Bayramı doluluğu yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turizmde Kurban Bayramı doluluğu yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika
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