Turizmde 'Pati Dostu' Potansiyeli 2,5 Milyar Dolar
22.04.2026 19:13
AKTOB Başkanı Kavaloğlu, evcil hayvan dostu otellerle turizm potansiyelinin katlanacağını belirtti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, pati dostları olan turistik seyahatlerinde dünyada 2,5 milyar dolarlık turizm potansiyeli olduğunu belirterek, "Bunun çok kısa bir sürede iki katına kadar çıkacağı düşünülüyor." dedi.

AKTOB'un aylık geleneksel buluşması Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, turizm verileri ele alındı, sektörün sorunları değerlendirildi.

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, yaptığı konuşmada, toplantılarına 1350 misafirin katıldığını, önemli konuları ele aldıklarını söyledi.

Orta Doğu'daki savaşın farklı bir algısının oluştuğunu dile getiren Kavaloğlu, "Sanki Türkiye, bu savaş destinasyonunun içerisindeymiş gibi algıyla maalesef olumsuz hava yaratılıyor. Bu da Avrupalı turisti 'Bekle gör' durumuna düşürdü. Biz de buna elimizden geldiği kadarıyla tüm paydaşlarımızla birlikte devletimizin, Turizm Geliştirme Ajansının desteğiyle buna bir karşılık vermeye çalışıyoruz." dedi.

Kavaloğlu, tatil için gelen turistlerin çok olumlu ve mutlu şekilde kendi ülkelerine dönmelerinin önemine işaret ederek, her turistin birer turizm elçisi olduğuna dikkati çekti.

Birçok yabancı paydaşın da Türkiye'nin turizmdeki başarısına övgü dolu sözler sarf ettiğini anlatan Kavaloğlu, ülkede yaratılmaya çalışılan algıyı Avrupalı turistle paydaşlarla kırabileceklerini kaydetti.

Sektörün finansal anlamda desteğe ihtiyacı olduğunu, bir iki aylığına KDV indirimi beklentisi içinde olduklarını ifade eden Kavaloğlu, şöyle devam etti:

"Her dönem ciddi anlamda yeni turizmle ilgili bilgi paylaşıyoruz. Daha önce spor turizmiyle, bisiklet, astronomi, astroloji turizmiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü konumuz da evcil hayvan dostu olan otellerin pati dostları olan turistik seyahatleriydi. 2,5 milyar dolarlık turizm potansiyeli var. Bunun çok kısa bir sürede iki katına kadar çıkacağı düşünülüyor. Özellikle Amerika'da hayvan severlerin yüzde 78'i kendi hayvanlarını çocukları gibi görüyorlar ve onlarla birlikte tatil yapmayı tercih ediyorlar. Bu da hem Avrupa'da hem ülkemizde aynı şekilde. Dolayısıyla hayvan dostu otellere ciddi talep olduğunu gördük. Onun için de toplantımızda bu konuyu işledik."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

19:15
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
18:57
Beşiktaş transferde büyük oynuyor 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
Advertisement
