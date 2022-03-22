"Türk-Amerikan Ticareti ve Yeni İş Fırsatları Toplantısı" Ankara'da yapıldı - Son Dakika

Türkiye ve ABD arasında iş fırsatlarının tartışıldığı ve değerlendirildiği "Türk-Amerikan Ticareti ve Yeni İş Fırsatları" toplantısı Ankara'da yapıldı.

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Ankara Şubesinin düzenlediği toplantı, Ankara Ticaret Odası (ATO) konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD arasında sağlam temellere dayanan dostluk ve ticaret ilişkisinin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi konusunda koyduğu hedefin önemine işaret eden Yavuz, "Ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması hepimizin ortak hedefi olmalı. Hacmin yanında esas önemli olan da katma değerli ihracat kalemlerinin çoğalması, bu alanlardaki iş birliklerinin artması olmalı." dedi.

"Tedarik merkezi olmak için Türkiye'nin önüne büyük bir fırsat geldi"

ATO Başkanı Gürsel Baran da Kovid-19 salgını sürecinde ve son zamanlarda yaşanan gelişmeler dolayısıyla Türkiye'nin önüne, dünyanın tedarik merkezi olma konusunda büyük fırsat geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, doğru politikalarla, lojistik ve tedarik merkezi olma yolunda bu fırsatı kaçırmayacağını ifade eden Baran, "ABD'nin ticaret alanında en güveneceği ülkelerden biri Türkiye olmalı. Biz farklı bir ülkeyiz. Bunu başaracağız. Dost ülkeyiz, müttefik ülkeyiz. Çok yakın gelecekte göreceksiniz ki ticaretten de dünyada ticareti en fazla yaptığımız ülkelerin başında ABD gelecek. Bu potansiyel bizde var." değerlendirmesinde bulundu.

"Tedarikin güvenilirliği ve sürdürülebilirliğinin önemi arttı"

TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Sanlı da Derneğin 1987 yılında kurulduğunu ifade ederek görevlerinin Türk ve Amerikan iş dünyasında etkili rol oynayarak ülkeler arasında ticareti geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Sanlı, Türkiye'nin güvenilir bir tedarikçi oluğunu uluslararası arenada vurguladıklarını bildirerek Türkiye'de potansiyeli yüksek birçok sanayici ve ihracatçının ABD pazarında yeterli yer edinmediklerini gözlemlediklerini ve bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Salgın sürecinde dünyada "tedarikin ucuzluğunun değil güvenilirliği ve sürdürülebilirliğinin" öneminin arttığını belirten Sanlı, bu kapsamda Türkiye'nin tasarım ve üretim gücüyle öne çıktığını kaydetti.

Derneğin Ankara Şube Başkanı Nuray Karalar da iş insanları olarak yatırım yapmaya, çalışmaya ve üretmeye hazır olduklarına dikkati çekti.

Sürekli değişen dünya düzenine göre iş fırsatlarını takip etmek zorunda olduklarını anlatan Karalar, "Dernek olarak 30 yıldan bu yana ABD Ticaret Odasının Türkiye'de temsilcisi olarak ticari konularda köprü vazifesi görüyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artırılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıya eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, iş insanları ve akademisyenler de katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Sanlı, Bakan Yardımcısı Yavuz'a plaket takdim etti.