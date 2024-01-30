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Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü 23 Trilyon 519 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü 23 Trilyon 519 Milyar Liraya Yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, Aralık 2023 döneminde 2022 sonuna kıyasla yüzde 63,9 artarak 23 trilyon 519 milyar liraya yükseldi. Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 54 artış gösterirken, mevduat yüzde 67,6 artış kaydetti. Aralık 2023 döneminde sektörün dönem net karı 603 milyar 634 milyon lira olarak gerçekleşti.

Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü 23 Trilyon 519 Milyar Liraya Yükseldi
30.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 14:43
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, Aralık 2023 döneminde 2022 sonuna kıyasla yüzde 63,9 artarak 23 trilyon 519 milyar liraya yükseldi.

BDDK tarafından Aralık 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, aralıkta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 23 trilyon 519 milyar 337 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 9 trilyon 171 milyar 947 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 63,9 oldu.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 54 artarak 11 trilyon 677 milyar 135 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 67,4 yükselerek 3 trilyon 969 milyar 830 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 sonuna göre yüzde 67,6 artarak 14 trilyon 851 milyar 970 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 50,9 artışla 2 trilyon 121 milyar 581 milyon liraya ulaştı.

Aralık 2023 döneminde sektörün dönem net karı 603 milyar 634 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,85 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA
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Aralık, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü 23 Trilyon 519 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika
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