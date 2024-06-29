Türk Bilim İnsanları Arktik Bilimsel Araştırma Seferine Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Bilim İnsanları Arktik Bilimsel Araştırma Seferine Başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 4. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi, Norveç'in Tromso şehrine ulaştı. 11 kişilik bilim heyeti, Arktik Okyanusu'nda 24 ayrı noktada 16 proje için bilimsel örnekleme ve çalışmalar gerçekleştirecek. Sefer boyunca küresel iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri araştırılacak.

29.06.2024 12:23
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 4. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi, İstanbul'dan başlayan yolculuğun ardından 71 derece kuzey enleminden sefere başlamak üzere Norveç'in Tromso şehrine ulaştı.

11 kişiden oluşan bilim heyeti, Tromso'da bulunan 62 metrelik Norveç bayraklı Polar Xplorer isimli gemi ile yola çıkarak, yaklaşık 1 ay boyunca Arktik Okyanusu'nda 24 ayrı noktada 16 proje için bilimsel örnekleme ve çalışmalar gerçekleştirecek.

Küresel iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri araştırılacak

Bilim insanları bu yıl özellikle denizsel alanda yapacakları değerlendirmeler ve örneklemelerle kutup bölgelerinde hızlı sonuçların gözlemlendiği alanlarda küresel iklim değişikliğinin nedenlerini ve etkilerini araştıracak.

Öte yandan bilim insanları Güney Kutbu'nda bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde yaptıkları deniz örneklemelerini Arktik Okyanusu'nda da gerçekleştirerek iki kutup bölgesi arasındaki benzer yahut farklılıkları da gözlemleyebilecek.

Sefer süresince deniz bilimleri ağırlıklı yapılan çalışmaların yanı sıra hava ve atmosfer, fiziki bilimler, canlı bilimleri için çalışmalar gerçekleştirilecek.

"IPCC 1,5 derece ısınma senaryosunu yaşamaya başladık"

4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Koordinatörü Prof. Burcu Özsoy, bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan sefer öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her yıl yeni projelerle bölgede bilimsel çalışmalarımızı artırıyoruz. Dünyayı daha iyi tanıyan, elde ettiği bilgiler ışığında iklim değişikliği projeksiyonlarını oluşturan, insan kaynaklı etkilerin kutup bölgelerine etkisini araştıran bir Türkiye olarak, dünya bilim literatürüne katkılarınızı artırıyoruz. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) 1,5 derece ısınma senaryosunu yaşamaya başladık. Yapacağımız çalışmalarla bu etkilerin Arktik'te neler olduğunu daha iyi anlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu seneki projelerimizde 16 tane deniz bilimleri projesi bulunuyor"

4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Lideri Prof. Ersan Başar da bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Arktik Bilimsel Araştırma Seferi için Tromso'ya geldiklerini ifade ederek, "11 bilim insanıyla Tromso'da gemiye katıldık. Bu seneki projelerimizde 16 tane deniz bilimleri projesi bulunuyor. Aynı zamanda seferimizde bir Bulgar ve bir Şilili bilim insanı var." bilgilerini verdi.

Prof. Başar, seferin yaklaşık olarak 1 ay süreceği belirterek, "Tromso'dan gemi ile ayrıldıktan sonra seferimizi Svalbard takım adalarında Longyearbyen de tamamlayacağız ve uçakla ülkemize dönüş yapacağız. Seferimiz boyunca deniz bilimleri alanında yapılan birçok konuda projeler yürütülmekte. Bu projeler ile ilgili veriler ve örnekler toplandıktan sonra laboratuvarlara götürerek bunların incelemelerini yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin her yıl, hem güney kutbu Antarktika'da hem de kuzeyde Arktik'te bilimsel sefer düzenlemekte olduğunun altını çizen Başar, "Bu projeler ikili çalışmalarla yürütülmekte. Bilim insanları bazı projelerini hem de Arktik hem Antarktika'da aynı anda yapmakta. Bu da kutup bölgesindeki değişimleri daha rahat görmemizi sağlıyor. Uzay çalışmalarında yapılan araştırmalarımızın bazıları da Antarktika'da eş değer olarak yapılmakta. Uzayda, güneyde ve kuzeyde kutup bölgelerinde bilimsel projelerimizi yürütmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Heyete seyir öncesi gemi içi eğitimleri verildi

Bu arada seyir öncesi, yaklaşık bir ay boyunca çalışma ve yaşam alanı olacak araştırma gemisinde bilim heyetine gemi içi eğitimleri verildi.

4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Lider Yardımcısı Doğaç Baybars Işıler, gemide verilen eğitimlerin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Gemide, denizde hayatta kalma eğitimlerini veriyoruz. Gemi seyrine başlamadan önce tüm sefer katılımcılarının gemi, deniz koşullarına hazırlıklı olmasını ve emniyet kurallarına hakim olmasını bekliyoruz. Bu kapsamda halihazırda dalma giysisi (immersion suit) eğitimi verildi. Burada ana amaç bütün sefer katılımcılarının bütün emniyet kurallarına hakim olması ve olası bir durumda bunları uygulayabilecek kapasitede olmasını sağlamak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türk Bilim İnsanları Arktik Bilimsel Araştırma Seferine Başladı - Son Dakika

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