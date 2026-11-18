Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Afet Atıkları ve Halk Sağlığı" başlıklı oturumun moderatörlüğünü gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, COP31'de Yeşil Alan'daki Sıfır Atık Merkezi'nde gerçekleştirilen oturumda, Bursa'nın İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Vekili Bilal Aktürk, Sevgi ve Kardeşlik Vakfı (SEV-KAR) Genel Müdürü Yekta Işık Nergiz ve RET International Temsilcisi Fulya Yatmaz konuşmacı olarak yer aldı.

Afetlerin ardından ortaya çıkan çevresel riskler ve bu risklerin toplum sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin değerlendirildiği oturumda, afet atıklarının yönetiminin yalnızca çevresel bir sorumluluk olmadığı, temiz suya erişim, hijyen, sanitasyon ve sağlıklı yaşam koşullarının sürdürülebilmesi açısından da kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Farklı kurumların saha deneyimlerinin ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı oturumda, afet sonrası iyileşmenin yalnızca enkazın kaldırılması ve fiziksel yeniden yapılanmayla sınırlı olmadığı ortak görüş olarak öne çıktı.

Temiz suya erişimin güvence altına alınması, çevresel risklerin azaltılması, atık yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi ve kırılgan grupların ihtiyaçlarının gözetilmesi, sağlıklı ve dirençli toplumların oluşturulmasında temel öncelikler olarak değerlendirildi.

Oturum, afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine yönelik ortak değerlendirmelerle tamamlandı.

"Afet sonrasında oluşan enkaz, su, toprak ve hava kirliliğine yol açıyor"

Açıklamada oturumdaki görüşlerine yer verilen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, afet sonrasında oluşan enkaz ve kontrolsüz atıkların su, toprak ve hava kirliliğine yol açarak yeni sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti.

Temiz suya erişim, hijyen ve sanitasyon hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin önemli olduğunu aktaran Erk, güvenli suya erişimin özellikle böbrek sağlığının korunması ve toplum sağlığının sürdürülebilmesi açısından temel bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Erk, afet yönetiminin insan sağlığını merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini kaydetti.

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Vekili Bilal Aktürk de belediyenin atık yönetimi ve afetlere hazırlık çalışmalarını aktararak, afet atıklarının güvenli biçimde toplanması, ayrıştırılması ve geri kazanılması süreçlerinde halk sağlığı ve çalışan güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

Aktürk, yerel yönetimlerin müdahale kapasitesi, haberleşme altyapısı ve saha koordinasyonunun afet yönetimindeki belirleyici rolüne dikkati çekti.

SEV-KAR Genel Müdürü Yekta Işık Nergiz ise temiz su, hijyen, sanitasyon ve temel ihtiyaç desteklerinin afet sonrası yaşam koşullarının iyileştirilmesindeki rolüne dikkati çekerek, yerel sivil toplum kuruluşlarının hızlı müdahale ve toplum temelli iyileşme süreçlerindeki önemini anlattı.

RET International Temsilcisi Fulya Yatmaz da afet atıklarının sosyal koruma, eğitim, geçim kaynakları ve toplumsal dayanıklılık boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, afetlere hazırlık, yerel kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin, sürdürülebilir iyileşmede önemli olduğunu kaydetti.