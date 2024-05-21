Türk çayının 100. yılında bir araya geldiler

Ekonomi

Rize'de Türk çayının üretiminin 100. yılı olması nedeniyle Ulusal Çay Kongresi düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde düzenlenen programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediyesi Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, üniversiteden öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Kongrenin düzenlendiği salonun girişinde ise çeşitli firmaların çay sunumları gerçekleştirdi. Çay bitkisinden oluşan bütün ürünler kongre merkezinin kapısında ilgi odağı oldu.

Programın ardından konuşan Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim Türk Çayı'nın 100. yılında düzenlenen etkinliğin çayın gelecek yüzyıllara taşınması için önemli derecede etkili olacağını söyledi. Alim "Çay 100 yılda buralara çok büyük badirelerden geldi. Bundan sonraki 100 yılı çok daha farklı. Bugün itibariyle biz her şeyini değerlendiriyoruz. Tüm ürünlerin farklılaşması olsun, topraksız tarıma kadar her türlü atığını dahi kullanıyoruz, değerlendiriyoruz. İnovasyon çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bundan sonraki yüzyılda bizden sonra gelecek olan nesille çok daha farklı bir çay bitkisi ve onun ekonomiye kazandırdığı farklı ürünlerle daha iyi yerlere geleceğimizi temenni ediyorum" dedi.

"Çay bölge için çok stratejik bir ürün"

Çayın bölge için Türkiye'nin stratejik bir ürün olduğuna dikkat çeken Alim "Çay ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1920 yıllarındaki kayıtlarında bölgenin güvenliği anlamında bile bir ibare var. 'Ya bu insanları bu bölgeden alıp başka yerlere yerleştireceğiz. Geçimlerini sağlamaları idame ettirme için veya aksi takdirde bölgenin güvenliği için destek vereceğiz. Çay bitkisine teşvikte bulunacağız. İnsanlar burada çay üretimi yapacak ve doğu bölgesinin güvenliğini bu şekilde insanlarla beraber sağlamış olacağız' diye bir ibareler var. O anlamda çay, bölge için stratejik bir ürün. Çok daha farklı şekilde değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Burada tabii sadece çayın yüzüncü yılında gelişiyle ilgili değil. Diğer kurumların yapmış olduğu sunumlarda çayın bundan sonraki yenilenme aşamaları, çelikleme eylemi olacak, tohumlama olacak veya ocak şekilleri, verimli tipler, genotipler damızlık bahçeler, bu anlamda ÇAYKUR Atatürk Bahçe Kültürleri Enstitüsü Müdürlüğüyle çok geniş bir yelpazede çalışmalarını devam ettirmektedir" ifadelerini kullandı.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ise yapılan çalışmanın çayın ihracatı için de çok değerli olduğunu ifade ederek "Çayın geçmişini düşündük, konuştuk. Şimdi gelecekle ilgili plan ve projeler, hedefimiz çok güzel projeler var. Türk çayını geleceğe taşımak için işte çayın kanunundan tutun sonunda Avrupa'daki bir rafa ulaşacak kadar ki olan süreci değerlendirecek, yapılandıracak ve orada katma değerli bir ürün olarak rafta olacak şekilde güzel bir çalışma var. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - RİZE