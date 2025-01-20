Türk Çeliği İngiltere'nin Hızlı Tren Projesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Çeliği İngiltere'nin Hızlı Tren Projesinde

Sakarya'dan gönderilen çelik yapılar, İngiltere'nin HS2 hızlı tren projesinde Türk imzası taşıyor.

20.01.2025 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'nın dev altyapı projesine Türk imzası

İngiltere'nin ikinci büyük hızlı tren hattı projesinin çelik yapıları Sakarya'dan

SAKARYA - Avrupa'nın en büyük altyapı yatırımları arasında yer alan ve İngiltere'nin ikinci büyük hızlı tren hattı projesinde (High Speed 2-HS2) bazı çelik yapılar Sakarya'da faaliyet gösteren fabrikadan gönderiliyor.

İngiltere'de inşası devam eden ve Londra ile Midlands ve Kuzey İngiltere'deki büyük şehirler arasında yüksek hızlı bir demiryolu ağı oluşturmayı hedefleyen High Speed 2 projesi, 230 kilometre uzunluğunda ve dört istasyona sahip olmasıyla beraber Londra'dan Birmingham'a kadar uzanması bekleniyor. Yaklaşık 2033 yılında tamamlanması beklenen Avrupa'nın en büyük altyapı yatırımları arasındaki proje Sakarya'nın Ferizli ve Söğütlü Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan Mono Steel Fabrikası'ndan aldığı bazı çelik yapılarla Türk imzası taşıyacak. Türkiye'nin yanı sıra 30 ülkeye ihracat sağlayan fabrika, İngiltere'nin ikinci büyük hızlı tren hattı projesinde yer almanın haklı gururunu yaşıyor.

"HS-2 için Avrupa standartlarında tonlarca çelik üretip ihracatını yapıyoruz"

Mono Steel Fabrikası'nda proje müdürü olarak görev yapan Melisa Erdoğan, "HS-2 İngiltere'de yer alan bir proje ve yapılma gayesi iki büyük şehir arasındaki trafiği azaltmak ve rahat bir yolculuk sağlamak. Proje alanında 300 farklı şantiye 30 binden fazla çalışan bulunmakta. Bizde Mono Steel olarak HS-2 için Avrupa standartlarında tonlarca çelik üretip ihracatını yapıyoruz. Böyle bir projede yer almak bizim için onur ve gurur kaynağı. HS-2 projesinde Mono Steel, yüksek kaliteli çelik tedariki, zamanında teslimat, sürdürülebilir çözümler, teknik destek ve güvenilir işbirliği ile projeye değer katan önemli bir çözüm ortağı olarak yer alıyor. Türkiye bulunduğu konum itibariyle ihracat hususunda önemli bir noktada yer alıyor. Mono Steel olarak zamanında teslimat, teknik uzmanlık ve maliyet etkin çözümler sunarak rekabetçi ve avantaj oluşturuyoruz. Ayrıca hem mühendislik hem de üretim alanındaki güçlü altyapımız, küresel standartları karşılamamızı ve hatta aşmamızı sağlıyor" dedi.

"Ülkemizin mühendislik ve üretim alanındaki başarısının bir göstergesidir"

Büyük bir projede yer almanın gururunu yaşadıklarını aktaran Erdoğan, "HS-2 projesinde Türk şirketinin tercih edilmesi ülkemizin mühendislik ve üretim alanındaki başarısının bir göstergesidir. Proje İngiltere'de olduğu için lojistik hususunda farklı alternatiflere sahip bu projede teslim süresine göre deniz, kara ve havayolu ile intermodel çalışmalarını yapma fırsatımız oldu. Böylesine büyük ve prestijli bir projede Türk firması olarak yer almak hem bizim hem de ülkemiz için gurur kaynağıdır. Bu Türk mühendisliğinin üretim kalitesinin ve iş dünyasındaki yetkinliğimizin uluslararası arenada kabul gördüğünü ve takdir edildiğini gösterir. Aynı zamanda bu başarı daha büyük hedefler içinde motive ediyor ve küresel ölçekte Türk şirketlilerinin gücünü temsil etme meselesini de beraberinde getiriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İngiltere, Ekonomi, İhracat, Sakarya, Üretim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Çeliği İngiltere'nin Hızlı Tren Projesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:44 Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı
20:23 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
20:09 Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim
19:40 ABD’de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor
19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
08:00 Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi
07:57 ABD ordusu Suriye’nin Haseke şehrinden çekiliyor ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor
07:46 Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 21:13:56. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Çeliği İngiltere'nin Hızlı Tren Projesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.