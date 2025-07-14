Türk Dijital Pazarında Adil Rekabet Çağrısı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi ve rekabet hukuku uzmanı Dr. Yavuz Selim Günay, adil rekabetin önemine vurgu yaparak, " Türkiye'nin dijital pazarlarda adil rekabet için kararlı adımlar atması gerekiyor" dedi.

Rekabet Kurulu'nun Google hakkında aldığı son karar, teknoloji devlerine karşı uygulanan yaptırımlar zincirine Türkiye'den eklenen yeni bir halka olarak değerlendiriliyor. Kararın içeriği, yalnızca hakim durumun kötüye kullanılmasıyla sınırlı kalmayıp, söz konusu şirketin daha önce getirilen yükümlülüklere uymaması nedeniyle de önemli bir mesaj taşıyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi ve rekabet hukuku uzmanı Dr. Yavuz Selim Günay, adil rekabetin önemine vurgu yaparak, "Türkiye'nin dijital pazarlarda adil rekabet için kararlı adımlar atması gerekiyor" dedi.

"Uyum Yükümlülüklerine Uyulmamasına Verilen Net Bir Cevap"

Günay, karara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Rekabet Kurulu tarafından Google'a verilen bu karar, şirketin dünya genelinde karşı karşıya kaldığı yaptırımlar zincirine Türkiye'den eklenen yeni bir halkayı temsil ediyor. Kararın özgün yönü, yalnızca hakim durumun kötüye kullanılması nedeniyle değil, aynı zamanda Kurul tarafından getirilen yükümlülüklere aykırı davranılması gerekçesiyle 4054 sayılı Kanun'un 17. maddesi uyarınca günlük idari para cezası uygulanmış olmasıdır. Bu karar, dijital platformlarda rekabetin korunması ve kullanıcı haklarının gözetilmesi açısından önemli bir sinyal niteliğindedir."

Dr. Günay'a göre karar, özellikle genel arama hizmetleri ve çevrim içi reklamcılık pazarında rekabetin tesisi ve tasarımsal ayrımcılığın engellenmesi bakımından güçlü bir yaklaşımı yansıtıyor.

Dijital Platformlara Yönelik Düzenlemeler Meclis Gündeminde

Dr. Günay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde dijital platformlara yönelik bazı düzenlemelerin olduğunu belirterek, "Bu düzenlemeler hayata geçtiğinde, kullanıcıların tercih hakkı güçlenecek, alternatif dijital hizmetlerin görünürlüğü artacak ve kamu yararı korunacaktır. Böylece dijital pazarlarda rekabet ortamı daha adil ve sürdürülebilir hale gelecektir" dedi. - İSTANBUL