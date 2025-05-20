Türk Dünyası Tarım Zirvesi Bursa'da Gerçekleşiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Dünyası Tarım Zirvesi Bursa'da Gerçekleşiyor

Türk Dünyası Tarım Zirvesi Bursa\'da Gerçekleşiyor

TÜMBİFED ve Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Türk Dünyası Tarım Zirvesi, 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Tarımsal üretim, ihracat, kalite, dijitalleşme ve katma değerli çözümler gibi konuların ele alınacağı zirvede, tarımsal ihracat, coğrafi işaretli ürünler, yapay zeka destekli üretim teknolojileri gibi birçok konuda uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri sunumlar düzenleyecek.

20.05.2025 10:34
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Tarımın stratejik önemini vurgulamak ve Türk Dünyası'nı tarımsal üretimde ortak politikalar etrafında buluşturmak amacıyla, TÜMBİFED (Türkiye Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu) ile Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Türk Dünyası Tarım Zirvesi, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

Kamu kurumları, akademik çevreler ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla yapılacak zirvede; tarımsal üretim, ihracat, kalite, dijitalleşme ve katma değerli çözümler gibi kritik başlıklar ele alınacaktır.

TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu zirve, sadece bir toplantı değil; geleceğe dair kararlı bir duruştur. Tarım artık yalnızca üretim değil, ülkelerin bekâsını belirleyen stratejik bir güç alanıdır. 10-20 yıl sonra 'keşke' dememek için; bugün, STK'lar, akademik dünya, çiftçi ve tüccar kesimiyle birlikte ortak akılla önleyici ve düzeltici politikalar geliştirmek zorundayız.

Türk Dünyası'nın sahip olduğu geniş tarım potansiyeli, bilgi ve tecrübe ile desteklenirse küresel ölçekte bir avantaja dönüşebilir. Bu zirvede, önümüzdeki 10 yılın tarım vizyonunu ortaya koyacağız."

Türk Dünyası Tarım Zirvesi Bursa'da Gerçekleşiyor

Hüsrev ayrıca, TÜMBİFED olarak akademi ile iş birliğini önemsediklerini belirterek şu sözleri ekledi:

"Bursa Uludağ Üniversitesi ile birlikte bu anlamlı organizasyonu gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bilimsel birikimi sahadaki ihtiyaçlarla buluşturmak, sürdürülebilir ve stratejik tarım politikaları için elzemdir. Milletçe ilerlemenin yollarını açarken, köklerimizi besleyen toprağın ve o toprağı işleyen çiftçimizin değerini bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım. Tarımsal üretim, kalkınmamızın ve geleceğimizin güvencesi olarak kırsalda yeşermeye devam etmeli. Hobi hayvancılığına indirgenen kırsal üretim anlayışının yeniden profesyonelleştirilmesi şarttır. Ayrıca, köyden kente göç, hem sosyolojik hem de ekonomik bakımdan tarımsal üretim dengelerini bozan ciddi bir problemdir. Bu göçün etkilerini azaltmak ve kırsalda yaşamı yeniden cazip hale getirmek, tarımsal sürekliliğin en temel unsurlarındandır."

Alanında Uzman İsimler Konuşacak

Zirvede; tarımsal ihracat, coğrafi işaretli ürünler, yapay zekâ destekli üretim teknolojileri, sürdürülebilir bitkisel üretim,hayvancılık, sağlıklı toprak yönetimi, yeni muhafaza ve lojistik teknolojileri, tarımda iş sağlığı ve güvenliği gibi pek çok başlıkta uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri sunumlar gerçekleştirecek.

Türk Dünyası Tarım Zirvesi, geleceğe yatırım yapan, toprağa sahip çıkan ve tarımda güçlü bir aktör olma hedefiyle şekillenen vizyoner bir buluşma olmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler

Ekonomi, Eğitim, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Dünyası Tarım Zirvesi Bursa'da Gerçekleşiyor - Son Dakika

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